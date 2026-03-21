Neymar : Après leur embrouille, le beau geste avec… Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant partagé les couleurs du PSG entre 2017 et 2023, Neymar et Kylian Mbappé ont vu leur relation se détériorer au fil du temps. D’abord très proches, les deux stars parisiennes se sont petit à petit éloignées, frisant parfois le clash. Mais plusieurs années plus tard, le Brésilien a affiché un bel hommage à son ancien coéquipier. Explications.

L’histoire d’un désamour entre deux grandes stars. Arrivés le même été au PSG (en 2017), Neymar et Kylian Mbappé auront brillé sous les couleurs parisiennes. Très complices, le Brésilien et le Français auront formé un très beau duo à Paris, même si les blessures a répétition du numéro 10 auront finalement entaché son bilan dans la capitale. Ayant pris Mbappé sous son aile, Neymar a vu Lionel Messi, son grand ami du temps du FC Barcelone, signer au PSG en 2021.

𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗦’𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗘𝗨 𝗗𝗘𝗦 𝗙𝗥𝗜𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟮, Neymar 🇧🇷 a accroché un maillot de Kylian Mbappé 🇫🇷 chez lui. ❤️



Souvenir de leurs belles années passées ensemble au PSG. pic.twitter.com/7hENYn8HIy — BeFootball (@_BeFootball) March 21, 2026

« Il y a eu quelques disputes, un changement de comportement » Et selon les propres dires de Neymar, cette arrivée du génie argentin a tout changé dans sa relation avec Kylian Mbappé. « J'ai mes trucs avec lui, on s'est un peu disputés, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé. Je l'appelais 'Golden Boy'. J'ai toujours joué avec lui, j'ai dit qu'il allait être l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble. Nous avons eu de bonnes années d'association, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement », révélait ainsi la star brésilienne à Romario en janvier 2025.