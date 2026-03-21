Neymar : Après leur embrouille, le beau geste avec… Kylian Mbappé !

Ayant partagé les couleurs du PSG entre 2017 et 2023, Neymar et Kylian Mbappé ont vu leur relation se détériorer au fil du temps. D’abord très proches, les deux stars parisiennes se sont petit à petit éloignées, frisant parfois le clash. Mais plusieurs années plus tard, le Brésilien a affiché un bel hommage à son ancien coéquipier. Explications.
L’histoire d’un désamour entre deux grandes stars. Arrivés le même été au PSG (en 2017), Neymar et Kylian Mbappé auront brillé sous les couleurs parisiennes. Très complices, le Brésilien et le Français auront formé un très beau duo à Paris, même si les blessures a répétition du numéro 10 auront finalement entaché son bilan dans la capitale. Ayant pris Mbappé sous son aile, Neymar a vu Lionel Messi, son grand ami du temps du FC Barcelone, signer au PSG en 2021.
« Il y a eu quelques disputes, un changement de comportement »
Et selon les propres dires de Neymar, cette arrivée du génie argentin a tout changé dans sa relation avec Kylian Mbappé. « J'ai mes trucs avec lui, on s'est un peu disputés, mais il a été fondamental pour nous quand il est arrivé. Je l'appelais 'Golden Boy'. J'ai toujours joué avec lui, j'ai dit qu'il allait être l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il est venu chez moi, nous avons dîné ensemble. Nous avons eu de bonnes années d'association, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) était un peu jaloux. Et puis il y a eu quelques disputes, un changement de comportement », révélait ainsi la star brésilienne à Romario en janvier 2025.
Neymar accroche un maillot de Mbappé chez lui
Ce samedi, Neymar a accepté de dévoiler sa collection de maillots à son domicile. Le joueur de Santos dispose d’une collection exceptionnelle, avec des maillots ayant été portés par Cristiano Ronaldo, Pelé, Messi, mais aussi par Kylian Mbappé. Neymar a ainsi accroché chez lui le maillot floqué du numéro 29 porté par Mbappé lors de son arrivée au PSG. Un geste sympathique à l’égard de son ancien partenaire, malgré leur relation tendue à la fin de leur aventure commune à Paris donc…