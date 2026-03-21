La nouvelle décision qui va faire polémique ? Le PSG est en plein doute…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, le PSG n’a pas disputé sa rencontre initialement prévue face au FC Nantes, afin de préparer au mieux son 8ème de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Désormais opposé à Liverpool en quarts de finale, Paris pourrait décider de reporter son choc face au RC Lens, mais se retrouve face à un problème de taille dans ce dossier épineux. Explications.

Le PSG est désormais fixé. Le club de la capitale affrontera Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions les 8 et 14 avril prochains. Problème pour Paris, le choc de Ligue 1 opposant le club de la capitale est quant à lui programmé pour le 11 avril prochain. Le PSG peut-il faire comme la semaine dernière (avec le FC Nantes) et décaler une rencontre de championnat prévue entre les deux chocs de C1 ?

🗨️Pierre Sage interrogé sur un possible report de Lens-PSG : "C'est une demande du club ou de la LFP ? Nous ne sommes pas d'accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France, on nous l'a programmé le jeudi et il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz. Je comprends que le… pic.twitter.com/KgH9A7xDvD — RMC Sport (@RMCsport) March 20, 2026

Le PSG face à un casse-tête « Je dois encore attendre des nouvelles. Chaque équipe cherche à jouer dans les meilleures conditions. Il faut comprendre l'intérêt de chacun », a ainsi expliqué Luis Enrique à ce sujet en conférence de presse ce vendredi. Mais comme le rapporte l’Equipe, si le PSG venait à décaler ce match face à Lens, Paris n’aurait alors plus de possibilité de décaler quelconque match par la suite. En cas de qualification en demi-finale où le PSG affronterait le Real Madrid ou le Bayern Munich, un nouveau match de Ligue 1 viendrait s’intercaler entre le match aller et retour…