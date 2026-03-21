Il va faire son retour, le PSG est prévenu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le PSG a totalement balayé Chelsea lors du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions (0-3). Qualifié pour les quarts de finale, Paris va retrouver un vieil adversaire au mois d’avril. Pour cette double confrontation, un joueur important devrait pouvoir effectuer son retour à la compétition. Explications.

Le PSG peut encore croire à un exploit en Ligue des Champions. Après des dernières semaines compliquées au sein de la compétition, le club parisien a remis les pendules à l’heure avec deux beaux matchs en 8ème de finale face à Chelsea (8-2 sur l’ensemble des deux matchs). Désormais, afin d’atteindre le dernier carré pour la troisième saison d’affilée, Paris va devoir disposer de Liverpool, un adversaire que les hommes de Luis Enrique ont éliminé la saison dernière.

🚨 𝗔𝗟𝗘𝗫𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗜𝗦𝗔𝗞 🇸🇪 𝗗𝗘𝗩𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗗𝗖 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! ❤️🔙



« Je suis tout aussi excité que les fans de le récupérer » a déclaré Arne Slot. pic.twitter.com/VmzWMwjKNo — Actu Foot (@ActuFoot_) March 20, 2026

Luis Enrique heureux de retrouver Liverpool « Quand Liverpool était la meilleure d’équipe d’Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu’Arne Slot parlait très bien du PSG, comme personne ne le faisait. C’était très positif pour nous, un beau souvenir. On va jouer ce quart de finale, d’abord chez nous puis chez eux. Maintenant, c’est un classique », s’est amusé Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi en réaction de ce tirage. Arne Slot lui, se veut revanchard face à un adversaire qui l’avait impressionné.