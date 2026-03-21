Il va faire son retour, le PSG est prévenu !

Mardi soir, le PSG a totalement balayé Chelsea lors du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions (0-3). Qualifié pour les quarts de finale, Paris va retrouver un vieil adversaire au mois d’avril. Pour cette double confrontation, un joueur important devrait pouvoir effectuer son retour à la compétition. Explications.
Le PSG peut encore croire à un exploit en Ligue des Champions. Après des dernières semaines compliquées au sein de la compétition, le club parisien a remis les pendules à l’heure avec deux beaux matchs en 8ème de finale face à Chelsea (8-2 sur l’ensemble des deux matchs). Désormais, afin d’atteindre le dernier carré pour la troisième saison d’affilée, Paris va devoir disposer de Liverpool, un adversaire que les hommes de Luis Enrique ont éliminé la saison dernière.
Luis Enrique heureux de retrouver Liverpool
« Quand Liverpool était la meilleure d’équipe d’Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu’Arne Slot parlait très bien du PSG, comme personne ne le faisait. C’était très positif pour nous, un beau souvenir. On va jouer ce quart de finale, d’abord chez nous puis chez eux. Maintenant, c’est un classique », s’est amusé Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi en réaction de ce tirage. Arne Slot lui, se veut revanchard face à un adversaire qui l’avait impressionné.
« Je suis tout aussi excité que les fans de le récupérer »
« La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l'extérieur et avons perdu aux tirs au but. Ils n'ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous. Le match retour contre Paris à Anfield reste le meilleur match de ma carrière en tant qu'entraîneur... peut-être pas au niveau du résultat, mais plutôt sur la manière de jouer au football. J'ai hâte d'affronter le PSG à nouveau », a ainsi confié le coach néerlandais de Liverpool mercredi soir. Ce dernier a également confirmé le retour d’un revenant pour ce double choc face au PSG : « Je suis tout aussi excité que les fans de le récupérer », a affirmé Slot en évoquant le cas d’Alexander Isak, blessé depuis de longues semaines.