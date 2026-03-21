Du Parc des princes au studio, un chanteur invite deux joueurs du PSG (ils risquent de vous surprendre)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont les rois du Parc des princes. En 2025, ils ont tout bonnement tout raflés dont la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. De quoi leur permettre de faire partie du Top 10 du classement du Ballon d'or en septembre dernier et de faire croître leur popularité et notamment dans le milieu de la musique où un chanteur / rappeur les a invité à participer à un potentiel futur projet.

Entre le foot et le rap, il y a un parallèle direct. En France, plusieurs rappeurs sont passés proches d'une carrière de footballeur professionnel comme Sefyu ou Dinor. Dans cette ère de réseaux sociaux, les joueurs de foot utilisent d'ailleurs souvent Instagram et des chansons de rappeurs pour agrémenter leurs Stories à l'instar d'Ousmane Dembélé avec du Ninho ou encore Lamine Yamal avec JuL.

Vraie info ou mytho - EP.2️⃣



Franglish défie nos Parisiens 🤣

Ronaldinho dribblé par Franglish, Dembélé et sa peur des chats, Vitinha qui découvre un nouveau prénom…



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«Je ramène Nuno, il aime bien aussi» En live Twitch jeudi soir, le défenseur du PSG Nuno Mendes a avoué écouter du Booba, du Ninho, du Rsko ou encore du Franglish. Et ça tombe bien, dans le cadre d'un programme avec Parions Sport, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont répondu à ses questions Vrai ou Faux. Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé, Joao Neves, Bradley Barcola et Vitinha se sont prêtés au jeu. Le 3ème du Ballon d'or 2025 a été mis sur le grill par Franglish concernant le rappeur portugais Plutonio. « Tu viens à la séance studio si je fais un feat avec Plutonio ? ». Vitinha a accepté le rendez-vous. « Ouais, bien sûr, je ramène Nuno, il aime bien aussi ».