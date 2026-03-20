CAN 2025 - Maroc/Senegal : La belle image proposé au PSG face au scandale

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis mardi soir, le scandale ayant entouré la finale de la CAN il y a deux mois refait surface. Et pour cause, la CAF a décidé de retirer le titre au Sénégal et de faire du Maroc le vainqueur de la compétition. Au PSG où deux joueurs sont concernés, une belle image a été diffusée. Explications.

Une véritable stupeur dans le monde du football. Mardi soir, la CAN 2025 a pris un nouveau tournant, deux mois après sa finale très controversée dans laquelle les joueurs du Sénégal avaient quitté la pelouse en plein match avant de revenir et de s’imposer en prolongations. En effet, la CAF a publié un communiqué mardi soir afin de rendre son verdict, à savoir la défaite des Lions de la Teranga sur tapis vert, et de facto, la victoire du Maroc.

Achraf et IB à la fin du match contre Chelsea après la decision de la CAF de donner la victoire au Maroc ❤️💙🇲🇦🇸🇳 pic.twitter.com/3hDSewj3cU — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 20, 2026

La CAN de nouveau face au scandale « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) », pouvait-on ainsi lire dans le communiqué publié par la fédération mardi soir. Au même moment, le PSG venait à bout de Chelsea (0-3) à Londres en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions.