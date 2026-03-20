«Il a peur de moi» : Un joueur du PSG balance un de ses coéquipiers

Quand ils ne sont pas sur le terrain à jouer ou s’entraîner, certains joueurs du PSG s’adonnent à d’autres activités, comme les jeux vidéos. Comme il l’a confié, l’un d’eux joue régulièrement avec plusieurs de ses coéquipiers, sauf un, qui refuse car il a peur de l’affronter, bien qu’il lui demande tous les jours de faire une partie.
Premier de Ligue 1 avec un match de retard et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après ses deux victoires face à Chelsea en huitièmes, à l’aller (5-2) et au retour (0-3), tout va bien pour le PSG. En dehors des terrains aussi, l’ambiance semble être au beau fixe au sein du vestiaire parisien, où le chambrage est de mise.
« Pour aimer ça, il faut un palais de Doberman »
On a pu le constater dans une vidéo YouTube diffusée par Parions Sport, dans laquelle le rappeur Franglish a interrogé plusieurs joueurs du PSG. Ils devaient notamment deviner si « le plat préféré de Lucas Chevalier est le pain trempé dans un yaourt ». Ce qui n’est pas son plat préféré, mais reste un mélange qu’il apprécie. « Je ne l’ai jamais vu faire. J’ai mangé plusieurs fois avec lui, mais je ne l’ai jamais vu faire. Pour aimer ça, il faut un palais de Doberman. Désolé », a réagi Bradley Barcola. Ousmane Dembélé était lui aussi très surpris : « C’est vrai ça ? C’est bizarre. (…) Pain yaourt, qui fait ça ? C’est fou de faire ça. Je ne fais pas ça ? Non. J’ai un palais quand même. Mon palais n’est pas pourri. »
« Je lui dis tous les jours de venir faire une partie »
Nuno Mendes nous a lui aussi offert une scène amusante, cette fois-ci dans l’un de ses lives sur la plateforme Twitch. L’international portugais a dévoilé ses coéquipiers du PSG avec lesquels il joue régulièrement aux jeux vidéo, mais l’un d’eux refuse encore et toujours de jouer contre lui. « Je joue avec Beraldo, parfois Renato. Bradley ne veut pas, il a peur de moi alors que je lui dis tous les jours de venir faire une partie », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Foot Mercato.