«Il a peur de moi» : Un joueur du PSG balance un de ses coéquipiers

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quand ils ne sont pas sur le terrain à jouer ou s’entraîner, certains joueurs du PSG s’adonnent à d’autres activités, comme les jeux vidéos. Comme il l’a confié, l’un d’eux joue régulièrement avec plusieurs de ses coéquipiers, sauf un, qui refuse car il a peur de l’affronter, bien qu’il lui demande tous les jours de faire une partie.

Premier de Ligue 1 avec un match de retard et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après ses deux victoires face à Chelsea en huitièmes, à l’aller (5-2) et au retour (0-3), tout va bien pour le PSG. En dehors des terrains aussi, l’ambiance semble être au beau fixe au sein du vestiaire parisien, où le chambrage est de mise.

« Pour aimer ça, il faut un palais de Doberman » On a pu le constater dans une vidéo YouTube diffusée par Parions Sport, dans laquelle le rappeur Franglish a interrogé plusieurs joueurs du PSG. Ils devaient notamment deviner si « le plat préféré de Lucas Chevalier est le pain trempé dans un yaourt ». Ce qui n’est pas son plat préféré, mais reste un mélange qu’il apprécie. « Je ne l’ai jamais vu faire. J’ai mangé plusieurs fois avec lui, mais je ne l’ai jamais vu faire. Pour aimer ça, il faut un palais de Doberman. Désolé », a réagi Bradley Barcola. Ousmane Dembélé était lui aussi très surpris : « C’est vrai ça ? C’est bizarre. (…) Pain yaourt, qui fait ça ? C’est fou de faire ça. Je ne fais pas ça ? Non. J’ai un palais quand même. Mon palais n’est pas pourri. »