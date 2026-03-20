Didier Deschamps appelle un joueur du PSG pour lui annoncer une mauvaise nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps était très attendu ce jeudi pour l'annonce de sa dernière liste avant le Mondial. Plusieurs cas était suivi de près et le sélectionneur a donné des réponses claires, notamment à un joueur du PSG.

Ce jeudi, Didier Deschamps était présent en conférence de presse pour dévoiler sa dernière liste avant la Coupe du monde. La principale interrogation concernait Lucas Chevalier, doublure de Mike Maignan depuis plusieurs mois, mais qui n'est plus titulaire au PSG. Et le sélectionneur a tout de même convoqué l'ancien Lillois, tout en l'appelant pour lui annoncer qu'il était relégué à un rôle de numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba.

🚨 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗖𝗛𝗘𝗩𝗔𝗟𝗜𝗘𝗥 🇫🇷 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗦𝗔𝗧𝗜𝗦𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗦𝗔 𝗦𝗜𝗧𝗨𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚. 😬



Certains clubs dont Tottenham ont déjà flairé le coup estival en se positionnant s'il venait à décider de partir. 👀



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Deschamps a appelé Chevalier « Son dernier match remonte au 26 janvier (avec le PSG), depuis, il est dans une situation plus compliquée. Il n'a pas de temps de jeu. Ça m'est arrivé souvent, avec des joueurs de champ, qui pouvaient être remplaçants en club, de tendre la main. Lucas est avec nous depuis un peu plus d'un an. Il ne faut pas oublier à l'automne que selon certains d'entre vous, il devait concurrencer Mike Maignan ou être numéro 1 », confie le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant de confirmer que Lucas Chevalier était déclassé dans la hiérarchie des portiers des Bleus.