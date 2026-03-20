Une célébrité «fantasme» de travailler pour le PSG (et ce n’est pas pour être joueur)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs clubs de football au monde, le PSG peut compter sur des célèbres supporters. Des personnalités qui pour certaines ne diraient pas non pour travailler pour le club de la capitale. Bien évidemment, porter le maillot du PSG et jouer aux côtés des stars parisiennes fait saliver, mais il y en a qui prétendraient à d’autres postes.

A chaque match du PSG, on peut voir les tribunes du Parc des Princes être remplies avec de jolis noms. Le club de la capitale attire des célébrités qui pour certaines sont des vrais fans depuis plusieurs années. C’est notamment le cas du médecin le plus connu de France, Michel Cymes. « A quand remonte mon premier match au Parc des Princes ? Au 4 juin 1974, j’avais 17 ans. C’était le match de la montée en première division après une victoire contre Valenciennes. Inoubliable », avait-il expliqué au Parisien en 2025.

Un joueur du PSG fait polémique, cette nouvelle révélation va mettre fin au malaise ? https://t.co/4uHfHageD2 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« J’aurais rêvé d’être médecin du PSG » Alors qu’on le connait donc comme médecin, Michel Cymes est donc un grand fan du PSG. Et voilà qu’il n’aurait pas dit non pour travailler pour le club de la capitale. En effet, dans ce même entretien, il avait expliqué à propos de ce « fantasme » : « J’aurais aimé être médecin du PSG ? Ah oui, j’aurais rêvé d’être médecin du PSG. Mais c’est un fantasme parce que pour être médecin d’une équipe de foot, il faut des compétences que je n’ai pas. Il faut être rhumatologue ou orthopédiste. Moi, je suis ORL, donc à moins que le mec saigne du nez, je ne serais pas très utile. Malgré tout, j’ai vécu de belles expériences. Quand je travaillais pour Télématin, j’avais proposé de suivre un match du bord de la pelouse avec les secouristes. Et ce match, c’était le PSG-Real avec la fameuse tête de Kombouaré en 1993 ! ».