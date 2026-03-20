Une célébrité «fantasme» de travailler pour le PSG (et ce n’est pas pour être joueur)

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs clubs de football au monde, le PSG peut compter sur des célèbres supporters. Des personnalités qui pour certaines ne diraient pas non pour travailler pour le club de la capitale. Bien évidemment, porter le maillot du PSG et jouer aux côtés des stars parisiennes fait saliver, mais il y en a qui prétendraient à d’autres postes.
A chaque match du PSG, on peut voir les tribunes du Parc des Princes être remplies avec de jolis noms. Le club de la capitale attire des célébrités qui pour certaines sont des vrais fans depuis plusieurs années. C’est notamment le cas du médecin le plus connu de France, Michel Cymes. « A quand remonte mon premier match au Parc des Princes ? Au 4 juin 1974, j’avais 17 ans. C’était le match de la montée en première division après une victoire contre Valenciennes. Inoubliable », avait-il expliqué au Parisien en 2025.
« J’aurais rêvé d’être médecin du PSG »
Alors qu’on le connait donc comme médecin, Michel Cymes est donc un grand fan du PSG. Et voilà qu’il n’aurait pas dit non pour travailler pour le club de la capitale. En effet, dans ce même entretien, il avait expliqué à propos de ce « fantasme » : « J’aurais aimé être médecin du PSG ? Ah oui, j’aurais rêvé d’être médecin du PSG. Mais c’est un fantasme parce que pour être médecin d’une équipe de foot, il faut des compétences que je n’ai pas. Il faut être rhumatologue ou orthopédiste. Moi, je suis ORL, donc à moins que le mec saigne du nez, je ne serais pas très utile. Malgré tout, j’ai vécu de belles expériences. Quand je travaillais pour Télématin, j’avais proposé de suivre un match du bord de la pelouse avec les secouristes. Et ce match, c’était le PSG-Real avec la fameuse tête de Kombouaré en 1993 ! ».
Le PSG a fait vibrer Michel Cymes
A défaut d’être le médecin du PSG, Michel Cymes est à fond derrière le club de la capitale. Et la saison dernière, il a pu vibrer devant les performances des joueurs de Luis Enrique : « Il y a eu des saisons avec des matchs incroyables. Mais la plus belle saison pour un supporter, c’est quand son équipe joue bien et qu’elle obtient des résultats. On a vécu des saisons où on allait en quart de Ligue des champions et où je me faisais chier à chaque match. Aujourd’hui, on a un jeu hyperagréable, avec de la possession, de la vitesse incroyable et au bout, la finale de Ligue des champions. C’est un ensemble de choses qui fait que cette saison est si particulière ».