Un joueur du PSG fait polémique, cette nouvelle révélation va mettre fin au malaise ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surclassant Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a désormais rendez-vous avec un autre cador de Premier League en quarts de finale : Liverpool. Une opposition à laquelle pourrait participer un joueur absent de longue date qui manque à Luis Enrique…

C’est une absence qui dure, et qui fait parler ! Alors que Fabian Ruiz n'a plus joué avec le PSG depuis le 20 janvier, la nature exacte de sa blessure reste floue, lui qui souffre du genou gauche, au point que certains l’accusent de faire traîner son indisponibilité. « On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club, lançait récemment Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - ‘Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand’. Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. »

«Il m’a convaincu» : Le joueur du PSG qui a bluffé Jérôme Rothen ! https://t.co/dBxQXSb7Lu — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

« Certains, au club, assurent qu’il pourrait jouer » Même son de cloche chez Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe. « Figurez-vous qu’on se le demande aussi. Certains, au club, assurent qu’il pourrait jouer alors que son entourage explique qu’il a encore des douleurs et qu’il ne jouera pas tant qu’il aura ses douleurs. Certains pensent qu’il se protège pour éviter une blessure plus grave avant la Coupe du monde, a-t-il écrit lors d’un chat organisé sur le site du quotidien sportif. C’est une possibilité et on peut aussi le comprendre, surtout que l’Espagne fait partie des favorite de la compétition. Globalement, le PSG n’est pas très clair autour de ses blessures dernièrement ».