«C’est un malade ce mec» : Un clash éclate sur RMC, Christophe Dugarry hallucine 

Ancien joueur de l’équipe de France notamment, Christophe Dugarry est aujourd’hui consultant, distillant notamment ses avis et des analyses au micro de RMC lors de l’émission Rothen s’enflamme. Il était d’ailleurs là ce mercredi et voilà qu’au moment d’évoquer un sujet, ça a chauffé avec Dugarry.
Comme chaque jour de la semaine, Jérôme Rothen et ses consultants étaient à l’antenne de RMC ce mercredi pour analyser l’actualité du football. Bien évidemment, il a été question du dernier match du PSG face à Chelsea. Mardi soir, le club de la capitale a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant sur le terrain des Blues (0-3). Chacun a donc réagi à la performance du PSG. Ce qui a notamment abouti à un clash impliquant Christophe Dugarry.
« Je vous trouve un peu rabat-joie »
Tout est notamment parti d’une remarque de Benoit Boutron qui a lâché après avoir entendu les avis sur le match du PSG : « Je vous trouve un peu rabat-joie quand même. Au moment du tirage, on dit Chelsea c’est dur et tout ça et une fois que les deux matchs sont passés on dit que c’était facile ». De quoi faire bondir Christophe Dugarry : « J’adore l’analyse de Benoit : « c’était fantastique, incroyable, ils ont battu Chelsea, monstrueux, c’était exceptionnel, s’il ne gagne pas la Ligue des Champions je me coupe un bras ». Voilà cadeau, bravo Paris, c’est magique, comme ça on n’est pas rabat joie. Ça veut dire quoi vous êtes rabat joie ? ». « Alors d’accord, mais dès que tu gagnes c’est facile, c’est que l’adversaire n’est pas au niveau », lui a ensuite répondu Benoit Boutron.
« Sincèrement, je peux faire le guignol comme font certains »
Ça ne s’est ensuite pas arrêté là entre les deux hommes. « Tu fais l’idiot là. Chelsea a perdu 14 matchs cette saison. Tu veux qu’on dise quoi ? Tu les a vu jouer ? Tu as vu le gardien qui donne deux buts ? », a lâché Christophe Dugarry. « Donc tu es en quart de finale parce que tu as joué des bidons », a ensuite enchéri Benoit Boutron. Le champion du monde 98 a alors conclu, agacé : « Bien sûr que c’est une équipe moyenne. Sur les deux matchs, c’est une équipe moyenne. Paris n’a pas battu le meilleur du football européen. C’est être rabat joie de dire ça ?. (…) Il a de la chance d’avoir des analyses de techniciens de haut niveau et on est rabat joie. Sincèrement, je peux faire le guignol comme font certains. Il est fou celui là de nous dire ça, c’est un malade ce mec, ça m’énerve, on fait des analyses pointues à pas dire ils ont gagné c’est bien et lui te dis on est rabat joie. Il est fou ce mec. Il me rend fou celui là. Je n’ai jamais vu ça ».