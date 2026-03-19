«C’est un malade ce mec» : Un clash éclate sur RMC, Christophe Dugarry hallucine 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur de l’équipe de France notamment, Christophe Dugarry est aujourd’hui consultant, distillant notamment ses avis et des analyses au micro de RMC lors de l’émission Rothen s’enflamme. Il était d’ailleurs là ce mercredi et voilà qu’au moment d’évoquer un sujet, ça a chauffé avec Dugarry.

Comme chaque jour de la semaine, Jérôme Rothen et ses consultants étaient à l’antenne de RMC ce mercredi pour analyser l’actualité du football. Bien évidemment, il a été question du dernier match du PSG face à Chelsea. Mardi soir, le club de la capitale a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant sur le terrain des Blues (0-3). Chacun a donc réagi à la performance du PSG. Ce qui a notamment abouti à un clash impliquant Christophe Dugarry.

Mercato : Christophe Dugarry annonce une star au PSG pour la saison prochaine ! https://t.co/rkoRXlMsj9 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je vous trouve un peu rabat-joie » Tout est notamment parti d’une remarque de Benoit Boutron qui a lâché après avoir entendu les avis sur le match du PSG : « Je vous trouve un peu rabat-joie quand même. Au moment du tirage, on dit Chelsea c’est dur et tout ça et une fois que les deux matchs sont passés on dit que c’était facile ». De quoi faire bondir Christophe Dugarry : « J’adore l’analyse de Benoit : « c’était fantastique, incroyable, ils ont battu Chelsea, monstrueux, c’était exceptionnel, s’il ne gagne pas la Ligue des Champions je me coupe un bras ». Voilà cadeau, bravo Paris, c’est magique, comme ça on n’est pas rabat joie. Ça veut dire quoi vous êtes rabat joie ? ». « Alors d’accord, mais dès que tu gagnes c’est facile, c’est que l’adversaire n’est pas au niveau », lui a ensuite répondu Benoit Boutron.