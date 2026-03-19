«Super Mario» au PSG, la blague qui fait rire sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse de Chelsea (0-3). Alors que le club de la capitale a pu s’appuyer sur ses forces offensives pour faire la différence, d’autres joueurs de Luis Enrique ont également été remarqués. C’est ainsi que l’un d’entre eux a été comparé à… Super Mario.

Le PSG sera bel et bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions afin de défendre sa couronne. Après sa victoire à l’aller face à Chelsea (5-2), le club de la capitale a enfoncé le clou en Angleterre en giflant les Blues (0-3). Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Senny Mayulu ont été les buteurs côté parisien. Mais en parallèle, d’autres joueurs du PSG se sont distingués en livrant une copie qui n’est pas passée inaperçue.

Mercato - PSG : Un journaliste vend la mèche pour ce départ ? «Il y aura un sujet cet été» https://t.co/RXOo4aJ0db — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Zaïre-Emery convaincant face à Chelsea Si Warren Zaïre-Emery a connu un passage à vide il y a quelques mois de cela, ça va aujourd’hui beaucoup mieux pour le milieu de terrain du PSG. Profitant de l’absence de Fabian Ruiz, l’international français s’est fait une place de choix dans l’entrejeu de Luis Enrique et même en tant que doublure d’Achraf Hakimi comme arrière droit en livrant des performances remarquables. Ça a encore été le cas ce mardi face à Chelsea. Titulaire au milieu, Zaïre-Emery a notamment impressionné Giovanni Castaldi.