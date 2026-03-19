«Super Mario» au PSG, la blague qui fait rire sur La Chaine L’Equipe

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse de Chelsea (0-3). Alors que le club de la capitale a pu s’appuyer sur ses forces offensives pour faire la différence, d’autres joueurs de Luis Enrique ont également été remarqués. C’est ainsi que l’un d’entre eux a été comparé à… Super Mario.
Le PSG sera bel et bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions afin de défendre sa couronne. Après sa victoire à l’aller face à Chelsea (5-2), le club de la capitale a enfoncé le clou en Angleterre en giflant les Blues (0-3). Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Senny Mayulu ont été les buteurs côté parisien. Mais en parallèle, d’autres joueurs du PSG se sont distingués en livrant une copie qui n’est pas passée inaperçue.
Zaïre-Emery convaincant face à Chelsea
Si Warren Zaïre-Emery a connu un passage à vide il y a quelques mois de cela, ça va aujourd’hui beaucoup mieux pour le milieu de terrain du PSG. Profitant de l’absence de Fabian Ruiz, l’international français s’est fait une place de choix dans l’entrejeu de Luis Enrique et même en tant que doublure d’Achraf Hakimi comme arrière droit en livrant des performances remarquables. Ça a encore été le cas ce mardi face à Chelsea. Titulaire au milieu, Zaïre-Emery a notamment impressionné Giovanni Castaldi.
« C’est bluffant »
C’est ainsi que le consultant s’est laissé aller à une blague qui a bien fait rire sur le plateau de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe. En effet, Giovanni Castaldi a comparé Warren Zaïre-Emery à Super Mario : « Zaïre-Emery c’est Super Mario. Mario c’est un plombier, lui il bouche tous les trous. En permanence. Il compense tout le temps ». Il a ensuite ajouté sur le joueur du PSG : « Face à Chelsea, ça m’a frappé, s’il y a eu autant de fluidité dans le jeu de possession, c’est qu’il y a eu un nombre de mouvement, de course, incalculable. Le travail principal de Zaïre-Emery, c’était de compenser, il a parfois jouer 3ème axial, parfois jouer ailier droit, latéral gauche. Il a fait tout ça avec une grande justesse. C’est bluffant. Il est de plus en plus un relais pour Luis Enrique sur le terrain ».