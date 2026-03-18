De la télé-réalité au PSG, la décision qui a changé la vie de ce joueur

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d’Europe sous les ordres de Luis Enrique, un joueur du PSG n’a pas eu une trajectoire de formation classique du début jusqu’à la fin. Pour ses premiers pas, cette personne est passée par la case télé-réalité. Un moment particulier que le principal concerné a récemment commenté.

Le centre de formation n’est pas l’unique chemin qui permet aux jeunes passionnés d’embrasser une carrière de footballeur. C’est certes la voie royale, mais des alternatives existent pour tout rêveur d’une vie dans le milieu du football. Didier Drogba en est un exemple avec une succession de clubs amateurs jusqu’à ses 19 ans avant de rejoindre Le Mans puis Guingamp avant l’OM et les succès qu’on lui connaît.

🤩 | De jeune star de télé-réalité à vainqueur de la Ligue des Champions, la folle histoire de Lee Kang-In. 📺🇰🇷 pic.twitter.com/TZknh4H3Cd — DAZN France (@DAZN_FR) March 18, 2026

Le Paris Saint-Germain compte un participant de télé-réalité dans ses rangs Au PSG, un joueur de l’effectif actuel de Luis Enrique est passé par la case… télé-réalité ! Loin des programmes tels que Secret Story, Les Marseillais ou Les Anges de la télé-réalité, Kang-in Lee a participé au télé crochet : Shoot Dori en Corée du Sud dès l’âge de 6 ans. Vainqueur d’une des saisons de l’émission, le milieu offensif a vu les portes d’Incheon United FC s’ouvrir à lui à ses 9 ans en participant en parallèle à un spot publicitaire en l’honneur de Park Ji-Sung en récréant un but marqué par la légende nationale pendant la Coupe du monde 2002. Direction l’Espagne et Valence en 2011 avant de rejoindre Majorque 10 ans plus tard puis le PSG en 2023.