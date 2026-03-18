De la télé-réalité au PSG, la décision qui a changé la vie de ce joueur

Champion d’Europe sous les ordres de Luis Enrique, un joueur du PSG n’a pas eu une trajectoire de formation classique du début jusqu’à la fin. Pour ses premiers pas, cette personne est passée par la case télé-réalité. Un moment particulier que le principal concerné a récemment commenté.
Le centre de formation n’est pas l’unique chemin qui permet aux jeunes passionnés d’embrasser une carrière de footballeur. C’est certes la voie royale, mais des alternatives existent pour tout rêveur d’une vie dans le milieu du football. Didier Drogba en est un exemple avec une succession de clubs amateurs jusqu’à ses 19 ans avant de rejoindre Le Mans puis Guingamp avant l’OM et les succès qu’on lui connaît.
Le Paris Saint-Germain compte un participant de télé-réalité dans ses rangs
Au PSG, un joueur de l’effectif actuel de Luis Enrique est passé par la case… télé-réalité ! Loin des programmes tels que Secret Story, Les Marseillais ou Les Anges de la télé-réalité, Kang-in Lee a participé au télé crochet : Shoot Dori en Corée du Sud dès l’âge de 6 ans. Vainqueur d’une des saisons de l’émission, le milieu offensif a vu les portes d’Incheon United FC s’ouvrir à lui à ses 9 ans en participant en parallèle à un spot publicitaire en l’honneur de Park Ji-Sung en récréant un but marqué par la légende nationale pendant la Coupe du monde 2002. Direction l’Espagne et Valence en 2011 avant de rejoindre Majorque 10 ans plus tard puis le PSG en 2023.
«J’ai participé à une télé-réalité centrée sur le football.
Au cours d’une interview accordée à Ligue1+ pendant la première partie de saison, Kang-in Lee s’était brièvement attardé sur son parcours atypique qui lui a permis de se démarquer du reste de la mêlée en Corée du sud et de vivre son rêve en Espagne et à présent au PSG. « Depuis tout petit, les entraîneurs m’ont inculqué l’idée de ne pas perdre de ballons faciles, d’essayer de jouer vers l’avant. Depuis tout petit, j’adore le football et ma famille également, donc j’ai commencé à jouer très tôt. Et à l’âge de six ans, j’ai participé à une télé-réalité centrée sur le football. J’ai gagné. Je m’y suis fait beaucoup d’amis, et j’en garde de bons souvenirs ».