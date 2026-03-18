Un joueur «game changer» au PSG, son nom est dévoilé sur La Chaine L'Equipe !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3). Un joueur de Luis Enrique a d’ailleurs fait la différence pendant la rencontre. Ce nom a même l’habitude de renverser les rencontres, et il a été dévoilé sur La Chaîne L’Equipe.

Après sa victoire au match aller (5-2), le PSG n’avait plus qu’à valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale l’a d’ailleurs fait avec la manière sur la pelouse de Chelsea, en s’y imposant largement (0-3). Les Rouge-et-Bleu ont notamment pu compter sur un joueur en particulier pour faire pencher la balance en leur faveur. Et son nom a été dévoilé sur La Chaîne L’Equipe.

Mercato - PSG : Un champion du monde ouvre la porte à un transfert ! https://t.co/zDBVTyTKTP — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Tu sais que quand ça compte, il n’y a pas de doute» « Kvaratskhelia ? Je trouve que c’est lui le vrai game changer. Quand ça compte, il n’a pas de déficit physique, mental, technique ou d’efficacité. Il est au maximum dans toutes les colonnes, y compris celle du replacement et de l’impact physique. Là où d’autres, ça va être un match oui, un match non... Lui, tu sais que quand ça compte, il n’y a pas de doute. C’est ça qui est extraordinaire avec lui » a expliqué Dave Appadoo dans L’Equipe du Soir.