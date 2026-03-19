PSG - Bradley Barcola blessé : Son remplaçant déjà identifié ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un sacré coup dur pour le PSG. Contre Chelsea mardi soir, Bradley Barcola était sorti blessé et le diagnostic est tombé, il souffre d'une grosse entorse de la cheville qui nécessitera une absence d'un mois environ. Par conséquent, il ne sera pas convoqué dans la prochaine liste de Didier Deschamps qui aurait déjà une idée de son remplaçant.

Dans l'euphorie de la victoire contre Chelsea, c'était presque passé inaperçu, mais Bradley Barcola est sorti blessé. Après la rencontre, Luis Enrique s'était montré relativement rassurant, mais le verdict est finalement assez lourd. « Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines », révèle le PSG par le biais d'un communiqué. Selon les informations de L'EQUIPE, l'ancien ailier de l'OL, en très grande forme, devrait manquer environ un mois de compétition.

Deschamps a choisi le remplaçant de Barcola ? Par conséquent, Bradley Barcola ne sera pas présent dans la liste que Didier Deschamps dévoilera ce jeudi pour le voyage aux Etats-Unis et les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie. Un coup dur puisqu'il s'agit du dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde. Et bien que la présence de l'ailier du PSG au Mondial ne soit pas remise en cause, le sélectionneur doit lui trouver un remplaçant. Selon L'EQUIPE, c'est Randal Kolo Muani qui pourrait profiter de cette absence pour être convoqué, malgré sa saison délicate à Tottenham.