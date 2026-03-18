«Un palais de Doberman» : Dembélé et Barcola se moquent d’un coéquipier au PSG

Coéquipiers en équipe de France, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola le sont également au PSG. Les deux attaquants se côtoient ainsi au quotidien, fréquentant ainsi de nombreux autres joueurs. Et voilà qu’un habitude alimentaire d’un Parisien n’a pas manqué de provoquer quelques moqueries de la part de Dembélé et Barcola.
Ce mercredi, plusieurs joueurs du PSG ont participé à une vidéo Youtube pour Parions Sport. Ainsi, Lucas Chevalier, Vitinha, Joao Neves, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont répondu à plusieurs questions posées par le rappeur Franglish. Alors que les Parisiens ont été interrogés sur le passé de l’artiste, il y a également eu des questions sur différents joueurs du PSG. Il a notamment été question d’une habitude alimentaire un peu particulière d’un membre du vestiaire.
« Mon palais n’est pas pourri »
« Le plat préféré de Lucas Chevalier est le pain trempé dans un yaourt », a ainsi demandé Franglish aux joueurs du PSG. Si cela n’est pas le plat préféré de Lucas Chevalier, il n’en reste pas moins que le gardien parisien aime bien cette association. De quoi faire halluciner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. « Je ne l’ai jamais vu faire. J’ai mangé plusieurs fois avec lui, mais je ne l’ai jamais vu faire. Pour aimer ça, il faut un palais de Doberman. Désolé », a lâché l’ancien de l’OL. De son côté, le Ballon d’Or a confié : « C’est vrai ça ? C’est bizarre. (…) Pain yaourt, qui fait ça ? C’est fou de faire ça. Je ne fais pas ça ? Non. J’ai un palais quand même. Mon palais n’est pas pourri ».
« Ça vient de mon père »
Lucas Chevalier s’est ensuite expliqué sur le fait de manger du pain dans du yaourt. Le gardien du PSG a alors fait savoir : « Ça vient de mon père. Les parents, ils font n’importe quoi. Je mets tout le pain dans le yaourt ? Non, tu trempes dedans. Dès fois, tu peux un peu comme des croutons. Mais ça vient du père. Il faisait n’importe quoi, camenbert dans le café. Il faisait ça. Et moi c’était normal. J’ai goûté ? Oui, il n’y a rien de culinairement parlant extraordinaire, mais ça se fait ».