L’étonnante «histoire d’argent» au PSG : Il avait dû tout rembourser à cause de Canal+

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat par le Qatar. Aujourd’hui, le club de la capitale fait partie des meilleures formations en Europe, s’appuyant sur un professionnalisme remarquable. Mais voilà que ça n’a pas toujours été comme ça au PSG, où il y a parfois eu un certain amateurisme.

Au fil des années, le PSG a considérablement évolué. Ainsi, le club de la capitale d’aujourd’hui n’a rien à voir à celui des années 2000, des années 90 ou bien des années 80. Daniel Bravo a d’ailleurs pu en témoigner. En effet, auprès du Parisien, en 2020, l’ancien joueur du PSG avait notamment raconté : « Pour moi le PSG c'était Dahleb, Susic, le Parc, je m'imaginais de grandes infrastructures et ce qu'il m'a surpris c'est le décalage avec ce que j'ai découvert. On s'entraînait avec des tenues dépareillées par exemple, je suis tombé des nues. On lavait nous-mêmes nos affaires à la maison ».

Luis Enrique n'en revient toujours pas : Le PSG a recruté des «joueurs spéciaux» https://t.co/OqJEXcymEg — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Ça a été un choc » Le PSG qu’a connu Daniel Bravo est ainsi à des années lumières de celui d’aujourd’hui. « Le fait d'arriver dans la capitale, j'imaginais un truc clinquant. Alors lorsque je découvre les petits baraquements du camp des Loges, ça a été un choc. La première année, j'ai même pris un coup de jus sous la douche! Heureusement, l'eau s'est arrêtée car c'était un bouton-poussoir. J'étais tout seul, je me suis retrouvé par terre », avait-il révélé.