L’étonnante «histoire d’argent» au PSG : Il avait dû tout rembourser à cause de Canal+

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère avec le rachat par le Qatar. Aujourd’hui, le club de la capitale fait partie des meilleures formations en Europe, s’appuyant sur un professionnalisme remarquable. Mais voilà que ça n’a pas toujours été comme ça au PSG, où il y a parfois eu un certain amateurisme.
Au fil des années, le PSG a considérablement évolué. Ainsi, le club de la capitale d’aujourd’hui n’a rien à voir à celui des années 2000, des années 90 ou bien des années 80. Daniel Bravo a d’ailleurs pu en témoigner. En effet, auprès du Parisien, en 2020, l’ancien joueur du PSG avait notamment raconté : « Pour moi le PSG c'était Dahleb, Susic, le Parc, je m'imaginais de grandes infrastructures et ce qu'il m'a surpris c'est le décalage avec ce que j'ai découvert. On s'entraînait avec des tenues dépareillées par exemple, je suis tombé des nues. On lavait nous-mêmes nos affaires à la maison ».
« Ça a été un choc »
Le PSG qu’a connu Daniel Bravo est ainsi à des années lumières de celui d’aujourd’hui. « Le fait d'arriver dans la capitale, j'imaginais un truc clinquant. Alors lorsque je découvre les petits baraquements du camp des Loges, ça a été un choc. La première année, j'ai même pris un coup de jus sous la douche! Heureusement, l'eau s'est arrêtée car c'était un bouton-poussoir. J'étais tout seul, je me suis retrouvé par terre », avait-il révélé.
« Il me dit en me faisant des clins d'œil : « Je te fais un prêt, n'oublie pas que c'est un prêt » »
C’était donc une autre période clairement au PSG et Daniel Riolo n’avait pas hésité à parler d’un certain « amateurisme ». Et pour justifier ses propos, l’ancien Parisien avait raconté une anecdote à propos d’une histoire d’argent et le président du PSG de l’époque : « Francis Borelli était adorable mais il faisait du Francis Borelli ( sourires ). Un jour il me convoque dans son bureau pour régler une histoire d'argent. Il me dit en me faisant des clins d'œil : « Je te fais un prêt, n'oublie pas que c'est un prêt » pour me faire comprendre que c'est une prime. Quand Canal + est arrivé et a vu ce truc-là, ils m'ont tout de suite demandé de rembourser ( rires ). Donc hormis le fait qu'on avait une bonne équipe, l'organisation du club et les installations étaient catastrophiques. L'arrivée de Canal + a été le début d'un changement radical ».