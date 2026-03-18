Mercato - PSG : Son agent lui a proposé de signer à Paris, «je lui ai raccroché au nez»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une possibilité de vivre au coeur de la ville lumière, mais aussi de défendre les couleurs rouge et bleu du PSG dans une atmosphère spéciale au Parc des princes. Voilà ce qu'offre le Paris Saint-Germain lorsqu'il approche un joueur et son entourage. Au point où certains n'y croient pas une seule seconde...

Le Paris Saint-Germain est entré dans une tout autre dimension au moment du rachat du club par les investisseurs qataris. Le projet QSI était donc lancé, propulsant l'institution parisienne sur le devant de la scène tant sur le plan sportif que marketing. A ce jour, le PSG dispose notamment de boutiques à Londres, New York ainsi qu'en Asie. Une marque mondiale qui a la capacité de faire bien des envieux sur le marché des transferts.

«Je me souviens très bien de cet appel» Natif de Rome et formé à la Roma où il a passé la plus grande partie de sa carrière de joueur avant d'être prêté à Valence en 2020, Alessandro Florenzi avait le souhait de définitivement mettre un terme à sa longue histoire d'amour avec la Roma dans l'optique de connaître une autre expérience. « Ale (ndlr son agent de l'époque Alessandro Lucci) m'a dit qu'il y avait une équipe, mais que c'était un prêt. Il savait que je voulais partir définitivement, car s'il fallait rompre le lien avec la Roma, autant le faire sans hésiter ».