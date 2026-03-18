Mercato - PSG : Son agent lui a proposé de signer à Paris, «je lui ai raccroché au nez»

Une possibilité de vivre au coeur de la ville lumière, mais aussi de défendre les couleurs rouge et bleu du PSG dans une atmosphère spéciale au Parc des princes. Voilà ce qu'offre le Paris Saint-Germain lorsqu'il approche un joueur et son entourage. Au point où certains n'y croient pas une seule seconde...
Le Paris Saint-Germain est entré dans une tout autre dimension au moment du rachat du club par les investisseurs qataris. Le projet QSI était donc lancé, propulsant l'institution parisienne sur le devant de la scène tant sur le plan sportif que marketing. A ce jour, le PSG dispose notamment de boutiques à Londres, New York ainsi qu'en Asie. Une marque mondiale qui a la capacité de faire bien des envieux sur le marché des transferts.
«Je me souviens très bien de cet appel»
Natif de Rome et formé à la Roma où il a passé la plus grande partie de sa carrière de joueur avant d'être prêté à Valence en 2020, Alessandro Florenzi avait le souhait de définitivement mettre un terme à sa longue histoire d'amour avec la Roma dans l'optique de connaître une autre expérience. « Ale (ndlr son agent de l'époque Alessandro Lucci) m'a dit qu'il y avait une équipe, mais que c'était un prêt. Il savait que je voulais partir définitivement, car s'il fallait rompre le lien avec la Roma, autant le faire sans hésiter ».
«Quand il m'a révélé que c'était le PSG, je lui ai raccroché au nez»
Cependant, l'offre de prêt formulée à l'agent d'Alessandro Florenzi parvenait du comité directeur du Paris Saint-Germain. Ce qui a engendré une réaction bien spécifique de la part de l'ancien latéral droit du PSG où il a accepté d'y jouer pour la saison après avoir initialement et subitement coupé court à la discussion avec son représentant come raconté à Sky Sport il y a quelques mois. « Quand il m'a révélé que c'était le PSG, je lui ai raccroché au nez ».