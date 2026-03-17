Ce joueur du PSG a «des attitudes nonchalantes» et ça «peut agacer» !

Axel Cornic

En plus d’avoir remporté haut la main la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain est devenu l’une des équipes les plus craintes de la planète football. Mais l’état de grâce parisien semble s’être arrêté à l’été dernier, avec certains joueurs qui semblent être loin du niveau qui était le leur la saison dernière.

On pensait que ça allait durer plus longtemps. Miné par les blessures et un calendrier dantesque, le PSG n’affiche pas son meilleur niveau depuis le début de la saison. Et les critiques n’ont pas tardé, avec certains joueurs qui sont plus visés que d’autres.

La «trahison» qui agace les supporters du PSG sur les réseaux sociaux https://t.co/hOr4R2w9nt — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Quand Kvaratskhelia arrive à l’hiver, c’est Barcola qui dégage, pas Désiré Doué » C’est le cas de Désiré Doué, véritable révélation de la saison dernière, qui est souvent pointé du doigt en ce moment. Mais la star du PSG peut tout de même compter sur quelques soutiens ! « Ce garçon débarque de Rennes la saison dernière avec seulement 20 matchs dans les pattes. Trois mois après il est au PSG et il est titulaire systématique dans une équipe qui est Championne d’Europe. Quand Kvaratskhelia arrive à l’hiver, c’est Barcola qui dégage, pas Désiré Doué. Lui, il est titulaire indiscutable dans cette équipe ! » a fait remarquer Stephen Brun, au micro de RMC.