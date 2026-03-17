«Cauchemar» annoncé avec le PSG : C'est du jamais vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la saison dernière, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Et pour cause, les Parisiens ont remporté la Ligue des champions en écartant de nombreux grands clubs européens, ce qui leur offre une nouvelle aura, jamais vue auparavant à l'étranger. Le PSG a gagné le respect.

La saison dernière, le PSG a remporté la Ligue des champions au terme d'une finale légendaire contre l'Inter Milan (5-0). Mais avant cela, les Parisiens avaient éliminé que des clubs anglais. Liverpool, Aston Villa puis Arsenal ont tous subi le jeu du PSG, sans oublier Manchester City, battu au Parc des Princes lors de la phase de poule (4-2). Cette saison encore le club de la capitale fait souffrir les Anglais comme en témoigne la victoire contre Tottenham et le nul contre Newcastle. Mais surtout, la large victoire en huitième de finale aller de la compétition contre Chelsea (5-2). Avant le retour à Londres, Peter Rutzler, journaliste du Times, explique d'ailleurs que le PSG est désormais respecté comme jamais en Angleterre.

Mercato - PSG : Malaise à cause d’un problème d’argent, une accusation est lâchée ! https://t.co/VvL9odM3nL — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«C’est un cauchemar pour les clubs anglais» « Cette équipe est respectée et ça n’avait jamais été le cas en Angleterre depuis l’arrivée de QSI. C’est un cauchemar pour les clubs anglais d’affronter Paris. La victoire contre l’Inter Milan (5-0) a été un tournant décisif ici. Ce match a renforcé l’opinion des gens concernant la force que dégage le PSG. On a toujours su qu’affronter le PSG serait difficile. Mais on avait l’impression qu’ils avaient des failles. C’est beaucoup moins le cas », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.