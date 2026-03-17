Mercato - PSG : Tensions à cause d’une histoire d’argent, le prochain transfert est annoncé ?

Depuis quelques temps maintenant, le PSG a changé de politique au niveau de ses contrats. Le club de la capitale refuse désormais d’offrir des baux trop juteux à ses joueurs. Mais cela aurait fini par créer certaines tensions avec un nom en particulier. Et ce dernier pourrait finir par partir à l’issue de la saison.
Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG était habitué à offrir des contrats en or à ses joueurs. Mais tout a changé quand Luis Enrique et Luis Campos ont débarqué. Le club de la capitale a modifié sa politique avec les engagements proposés. Mais cela aurait fini par créer quelques tensions avec un joueur en particulier.
Le PSG agacé par les exigences salariales d'un joueur ?
En effet, le PSG serait agacé par les demandes jugées excessives de Senny Mayulu. Son contrat expire en juin 2027, et le club de la capitale voudrait éviter de le voir partir libre. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc le prolonger. Mais le milieu de terrain de 19 ans réclamerait un salaire trop important aux yeux des Rouge-et-Bleu, et cela aurait engendré quelques tensions en interne d’après Le Parisien. Et à en croire Pierre Ménès, cela pourrait finir par provoquer le départ du Titi.
«Ce n’est pas le premier joueur formé par le PSG qui ira ailleurs»
« Ils ont bon dos les représentants. Si Mayulu avait envie de rester au PSG, il aurait été assez grand pour accepter le salaire tout seul. Je pense que lui aussi veut faire une culbute importante au niveau salariale. Le PSG n’a pas l’air pour, tant pis. Ils prendront un chèque et ils recruteront un autre joueur. Ce n’est pas le premier joueur formé par le PSG qui ira ailleurs, malheureusement c’est souvent le cas » a ainsi indiqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. A voir si la situation ne finira pas par s'arranger entre Senny Mayulu et le PSG avant l'été prochain.