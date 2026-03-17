Mercato - PSG : Tensions à cause d’une histoire d’argent, le prochain transfert est annoncé ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, le PSG a changé de politique au niveau de ses contrats. Le club de la capitale refuse désormais d’offrir des baux trop juteux à ses joueurs. Mais cela aurait fini par créer certaines tensions avec un nom en particulier. Et ce dernier pourrait finir par partir à l’issue de la saison.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG était habitué à offrir des contrats en or à ses joueurs. Mais tout a changé quand Luis Enrique et Luis Campos ont débarqué. Le club de la capitale a modifié sa politique avec les engagements proposés. Mais cela aurait fini par créer quelques tensions avec un joueur en particulier.

Mercato - PSG : Le transfert «honteux» qui a fait parler dans le vestiaire ! https://t.co/oJGZB9oSJu — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Le PSG agacé par les exigences salariales d'un joueur ? En effet, le PSG serait agacé par les demandes jugées excessives de Senny Mayulu. Son contrat expire en juin 2027, et le club de la capitale voudrait éviter de le voir partir libre. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc le prolonger. Mais le milieu de terrain de 19 ans réclamerait un salaire trop important aux yeux des Rouge-et-Bleu, et cela aurait engendré quelques tensions en interne d’après Le Parisien. Et à en croire Pierre Ménès, cela pourrait finir par provoquer le départ du Titi.