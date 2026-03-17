«Un contrat au PSG» pour un rappeur, la proposition inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont nombreux à avoir le sang rouge et bleu coulant dans leurs veines dans le monde du rap. Et pour cause, beaucoup d’artistes sont originaires de région parisienne et supportent le PSG. Le meilleur club du monde de l’année 2025 célébré pendant la cérémonie du Ballon d’or a de sérieux arguments pour faire vaciller plus d’un rappeur. L’un d’eux est passé à la casserole.

Le 31 mai 2025, tout a basculé à l’Allianz Arena de Munich. Pour la première fois en 55 années d’histoire, le PSG a soulevé la tant attendue et désirée Ligue des champions. Le trophée qui fut la priorité absolue des propriétaires qataris au moment du rachat du Paris Saint-Germain au printemps 2011. Après tant d’années et de désillusions sur la scène européenne, le Saint-Graal a été décroché. De quoi faire le bonheur des inconditionnels du PSG et de certains rappeurs.

« T’échange ta carrière musicale contre un contrat au PSG » la question de ZINZIN ptdrrrr meme PLK il est chokbar pic.twitter.com/sr1eBswPEZ — Youtube Replay (@youtube_replay1) March 16, 2026

Amoureux du PSG, PLK a été confronté à un dilemme Les artistes issus de la région parisienne sont nombreux sur la scène française du rap. C’est notamment le cas de Booba, de SDM ou encore de PLK. Le natif de Paris ayant grandi à Clamart dans les Hauts-de-Seine s’est même produit au Parc des princes le 27 septembre dernier dans le cadre des célébrations pour le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé.