Mercato - PSG : «J'étais mal», il a vécu l'enfer après son départ !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, cette star n'a pas été retenue par la direction parisienne. Sans club pendant plusieurs mois, elle a dû s'exiler en dehors de l'Europe pour reprendre du service. Interrogé sur son départ du PSG, ce joueur a avoué qu'il avait vécu un calvaire.

Lors de l'été 2019, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Keylor Navas. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 15M€ pour arracher le portier costaricien au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas n'a pas reçu de proposition de prolongation de la part de la direction parisienne. Par conséquent, il a quitté Paris librement et gratuitement il y a un peu plus d'un an et demi. Malheureusement pour Keylor Navas, le portier de 39 ans a éprouvé de grosses difficultés à trouver un nouveau club. N'ayant plus la cote en Europe, l'international costaricien a dû s'exiler Argentine pour poursuivre sa carrière. Pour rappel, Keylor Navas a signé au Newell's Old Boys le 21 janvier 2025, soit plus de six mois après son départ du PSG.

Mercato - PSG : Une star prête à «aller voir ailleurs», la sortie de Riolo qui risque de ne pas rassurer les supporters... https://t.co/OKkwbexpxZ — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«J’étais mal mentalement, mais pas physiquement» Interrogé sur son départ du PSG, Keylor Navas a avoué qu'il avait vécu un calvaire pendant plusieurs mois, avant de retrouver un club. « Je sais qui je suis. Je connais ma façon de jouer. Je me connais bien physiquement et je n’ai jamais été en mauvaise forme physique. J’étais mal mentalement, mais pas physiquement. Et, une fois que j’ai retrouvé ma stabilité mentale et émotionnelle, mon corps allait bien et je savais que j’allais pouvoir m’entraîner, me donner à fond et disputer de bons matchs. Quand je suis parti en Argentine, j’y suis arrivé plein d’enthousiasme, car je me sentais à nouveau prêt à jouer. Je me sentais serein », a confié le Costaricien, avant d'en rajouter une couche.