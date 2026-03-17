Mercato - PSG : «Ils veulent lui faire gagner le plus d'argent possible», les coulisses du feuilleton du moment dévoilées !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à ses fins ? C'est un dossier qui occupe une place centrale dans l'actualité du club tant le joueur qu'il concerne est important dans les plans de l'entraîneur Luis Enrique. Une opération économique qui aurait des chances d'atteindre des sommes hors normes, c'est ce que recherchent ses représentants du moins slon Jérôme Rothen.

La politique sportive du PSG depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football en 2022 a été renforcée par l'arrivée de Luis Enrique un an plus tard. Que ce soit le dirigeant ou l'entraîneur espagnol, tous deux comptent sur des joueurs concernés par l'identité de jeu et une cohésion collective impeccable pour le groupe parisien. Un joueur en particulier représente ce renouveau du PSG qui a lui même connu un changement drastique dans son positionnement qui a donné une nouvelle impulsion à sa carrière.

🏆🔴🔵 @RothenJerome : "Si le PSG se fait remonter et éliminer par Chelsea ce sera plus qu'une grosse claque, ce sera une humiliation, mais je n'y crois pas. Le PSG peut même aller s'imposer à Stamford Bridge. Pour moi, c'est quasiment mission impossible pour les Blues" pic.twitter.com/htrsEjeiVu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 16, 2026

«Je crois que les discussions étaient bien parties pour lui augmenter un petit peu son salaire» Nouvel attaquant de pointe du PSG depuis début 2025, Ousmane Dembélé a raflé tous les trophées individuels et les majeurs sur le plan collectif avec le Paris Saint-Germain. Sacré Ballon d'or le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension lui promettant une revalorisation salariale à la hauteur de son nouveau statut ? C'est là que ça coincerait en coulisses au vu de l'actuelle politique du club sur la question des salaires. Néanmoins, les deux parties devraient finir par trouver un arrangement d'après Jérôme Rothen. « Les agents vont vouloir faire gagner le plus d'argent possible à Ousmane, c'est comme ça il est Ballon d'or. Si les deux parties veulent prolonger, ça va se faire. Ousmane Dembélé est entre 15 et 20M€ à l'année. Je crois que les discussions étaient bien parties pour lui augmenter un petit peu son salaire ».