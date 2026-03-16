Mercato - OM : Habib Beye déjà sous pression, «si ça se trouve, dans trois mois il ne sera plus là»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec une troisième victoire consécutive en championnat obtenue vendredi lors de la réception d’Auxerre (1-0), Habib Beye est pour l’instant bien parti afin d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé à son arrivée : se qualifier en Ligue des champions. Toutefois, un observateur estime que ses résultats ne seront pas suffisants s’il veut rester l’entraîneur de l’OM la saison prochaine.

À l’issue de la 26e journée de Ligue 1, l’OM est désormais seul sur la troisième marche du podium. Après leur victoire face à Auxerre (1-0) vendredi, les Marseillais ont vu l’OL être tenu en échec par Le Havre (0-0), leur laissant ainsi la troisième place au classement de la Ligue 1. Habib Beye a signé un troisième succès consécutif en championnat avant la réception du LOSC dimanche prochain, mais le contenu du match était en revanche loin d’être satisfaisant.

🔵⚪️ "Si Beye veut continuer son parcours à l'OM, il va devoir apporter autre chose rapidement . Même s'il gagne tous ses matchs 1-0 comme face à l'AJA, je ne suis pas sûr qu'on continue à lui confier les rênes", estime Duga. pic.twitter.com/mpWnTs6E3r — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 16, 2026

« Il ne faut pas se contenter de ce genre de match » « Non, il ne faut pas se contenter de ce genre de match, ça n’a aucun sens », estime Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Après, je comprends le diagnostic fait par Habib Beye et qu’il a un unique but : se qualifier directement pour la Ligue des champions. Donc il faut prendre des points. Bien jouer, on attendra. Ça parait assez claire. Si ça se trouve, dans trois mois il ne sera plus là non plus. Je veux bien, il va arriver, il va faire le fanfaron, commencer à vouloir bien faire jouer son équipe offensivement… Je ne sais pas, je n’ai pas été entraîneur. Il arrive dans un club au maximum de sa pression, des supporters désabusés, dégoûtés, des joueurs qui n’ont pas l’air mieux. Beaucoup plus malades à mon avis que ce qu’il a pu constater à son arrivée. Il est un petit peu dans l’urgence. »