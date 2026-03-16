Mercato - PSG : Ousmane Dembalé balance sur son avenir, «ce n’est pas moi qui prends les décisions»

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a encore deux ans de contrat avec le PSG. Si une prolongation est évoquée depuis plusieurs mois, elle tarde encore à se concrétiser. Présent en conférence de presse ce lundi, le Ballon d’Or 2025 a été interrogé à ce sujet.
Dans un contexte où sa prolongation avec le PSG se fait toujours attendre, l’agent d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, a été aperçu en compagnie du directeur du football de Manchester City, Hugo Viana, mercredi, en marge de la réception du Real Madrid en Ligue des champions. Il n’en fallait pas plus pour qu’un départ de l’international français vers l’équipe entraînée par Pep Guardiola soit évoqué, mais ce n’était pas le but de cette rencontre.
« Il n’y a aucune négociation entre Manchester City et Dembélé »
« C’est une histoire folle. Je respecte ceux qui donnent les informations, je suis juste ici pour dire ce que je sais. La presse espagnole a donné des images de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, entrer dans un hôtel à Madrid et être avec Hugo Viana, dirigeant de Manchester City », a indiqué le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. « Immédiatement, l’information a été Manchester City-Ousmane Dembélé. Je peux garantir que dans cette réunion, il n’y a eu aucune négociation, conservation, discussion pour que Dembélé rejoigne Manchester City. Aucune. Je peux garantir qu’aujourd’hui, il n’y a aucune négociation entre Manchester City et Dembélé »
« C’est entre le club et mon agent »
Une prolongation prochainement avec le PSG mettrait très certainement un terme à toute spéculation. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match retour face à Chelsea, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Ballon d’Or 2025 a justement été interrogé à ce sujet. Il lui a été demandé s’il y avait une raison pour qu’il ne prolonge pas son contrat avec le club de la capitale. « Non, il n’y a aucune raison de ne pas prolonger. Après, les histoires de contrat, toute ma carrière, ce n’est pas moi qui prends les décisions. C’est entre le club et mon agent », a répondu Ousmane Dembélé.