Mercato - PSG : Ousmane Dembalé balance sur son avenir, «ce n’est pas moi qui prends les décisions»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a encore deux ans de contrat avec le PSG. Si une prolongation est évoquée depuis plusieurs mois, elle tarde encore à se concrétiser. Présent en conférence de presse ce lundi, le Ballon d’Or 2025 a été interrogé à ce sujet.

Dans un contexte où sa prolongation avec le PSG se fait toujours attendre, l’agent d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, a été aperçu en compagnie du directeur du football de Manchester City, Hugo Viana, mercredi, en marge de la réception du Real Madrid en Ligue des champions. Il n’en fallait pas plus pour qu’un départ de l’international français vers l’équipe entraînée par Pep Guardiola soit évoqué, mais ce n’était pas le but de cette rencontre.

Mercato - PSG : Un joueur iconique raconte son départ de Paris, «sans regret» https://t.co/kFWDxnXWy4 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Il n’y a aucune négociation entre Manchester City et Dembélé » « C’est une histoire folle. Je respecte ceux qui donnent les informations, je suis juste ici pour dire ce que je sais. La presse espagnole a donné des images de Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, entrer dans un hôtel à Madrid et être avec Hugo Viana, dirigeant de Manchester City », a indiqué le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. « Immédiatement, l’information a été Manchester City-Ousmane Dembélé. Je peux garantir que dans cette réunion, il n’y a eu aucune négociation, conservation, discussion pour que Dembélé rejoigne Manchester City. Aucune. Je peux garantir qu’aujourd’hui, il n’y a aucune négociation entre Manchester City et Dembélé »