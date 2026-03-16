Kylian Mbappé : Ses parents l'ont envoyé «loin» du PSG pour «le protéger»

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière de joueur de football du côté du PSG. Recruté en 2017 par le club de la capitale, le Français y sera resté jusqu'en 2024. Mais voilà que Mbappé aurait pu débarquer bien avant à Paris. C'était finalement sans compter sur ses parents à l'époque...
A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui la star du football français. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, l'attaquant du Real Madrid en a fait du chemin depuis ses débuts avec un ballon au pied. Ayant débuté à Bondy puis passé par Clairefontaine, Mbappé a ensuite fait sa formation du côté de la Principauté, à l'AS Monaco. C'est d'ailleurs sur le Rocher qu'il a complètement explosé pour ensuite rejoindre le PSG. Le club de la capitale avait ainsi raflé la mise en 2017 alors que ça aurait pu être le cas quelques années avant.
« Son papa voulait le mettre au PSG »
En effet, le PSG avait des vues sur Kylian Mbappé bien avant 2017. C'est d'ailleurs à Paris qu'il aurait pu faire sa formation plutôt qu'à Monaco. Mais ses parents en ont donc décidé autrement. En 2021, pour Le Parisien, Fayza Lamari, mère de Mbappé, racontait : « C’est un enfant qui est sous le feu des projecteurs depuis l’âge de 8 ou 9 ans. Quand on a choisi Monaco pour qu’il fasse sa formation, c’était aussi pour l’envoyer loin de Paris. On voulait le protéger. Son papa voulait le mettre au PSG ».
« Quand Kylian a choisi Paris, moi je ne voulais pas »
C'est finalement en 2017 que Kylian Mbappé aura rejoint le PSG. Courtisé à l'époque par les plus grands clubs d'Europe, le Français avait donc choisi de quitter l'AS Monaco pour Paris. Et voilà que sa mère n'était toujours pas très rassurée. « Quand Kylian a choisi Paris, moi je ne voulais pas qu’il vienne car j’avais peur. Mais il a insisté, donc à partir de là, avec l’avocate, on l’a accompagné dans son choix », expliquait Fayza Lamari.