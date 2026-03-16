Kylian Mbappé : Ses parents l'ont envoyé «loin» du PSG pour «le protéger»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura donc passé 7 ans de sa carrière de joueur de football du côté du PSG. Recruté en 2017 par le club de la capitale, le Français y sera resté jusqu'en 2024. Mais voilà que Mbappé aurait pu débarquer bien avant à Paris. C'était finalement sans compter sur ses parents à l'époque...

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui la star du football français. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, l'attaquant du Real Madrid en a fait du chemin depuis ses débuts avec un ballon au pied. Ayant débuté à Bondy puis passé par Clairefontaine, Mbappé a ensuite fait sa formation du côté de la Principauté, à l'AS Monaco. C'est d'ailleurs sur le Rocher qu'il a complètement explosé pour ensuite rejoindre le PSG. Le club de la capitale avait ainsi raflé la mise en 2017 alors que ça aurait pu être le cas quelques années avant.

Kylian Mbappé : Les nouvelles informations qui vont rassurer Didier Deschamps ! https://t.co/x5kpX7hM12 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Son papa voulait le mettre au PSG » En effet, le PSG avait des vues sur Kylian Mbappé bien avant 2017. C'est d'ailleurs à Paris qu'il aurait pu faire sa formation plutôt qu'à Monaco. Mais ses parents en ont donc décidé autrement. En 2021, pour Le Parisien, Fayza Lamari, mère de Mbappé, racontait : « C’est un enfant qui est sous le feu des projecteurs depuis l’âge de 8 ou 9 ans. Quand on a choisi Monaco pour qu’il fasse sa formation, c’était aussi pour l’envoyer loin de Paris. On voulait le protéger. Son papa voulait le mettre au PSG ».