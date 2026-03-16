Mercato - PSG : «Il est même meilleur que Neymar», l’histoire d’argent qui a envoyé un phénomène à Paris !

Avant de changer de cap en évitant de dépenser des fortunes pour recruter des joueurs, le PSG n’hésitait pas à sortir les grands moyens sur le mercato. Le club de la capitale utilisait sa grosse capacité financière pour écarter la concurrence. Une histoire d’argent a d’ailleurs envoyé un phénomène chez les Rouge-et-Bleu il y a quelques années.

Depuis quelques années, le PSG a changé sa méthode de recrutement. Le club de la capitale évite désormais de dépenser des fortunes pour recruter des joueurs et se montre plus intelligent dans les négociations. Il y a un peu moins d’une décennie en revanche, les Rouge-et-Bleu n’hésitaient pas à miser sur leur incroyable puissance économique pour écarter la concurrence sur le marché des transferts. C’est d’ailleurs une histoire d’argent qui a permis aux pensionnaires de la Ligue 1 de mettre la main sur un phénomène en 2017.

En effet, le PSG n’a pas hésité bien longtemps avant de dégainer une offre colossale pour un certain Kylian Mbappé , qui était également dans le viseur du Real Madrid cet été-là. « C'est un joueur de très haut niveau, un compétiteur né : même enfant, il rêvait d'être titulaire et s'entraînait comme un forcené. Imaginez, après notre titre de champion de Ligue 1, toute l'équipe a fêté ça en boîte : il était le seul à rentrer se reposer. Le Real Madrid ? Ils ont été les premiers à se manifester. J'ai commencé à rencontrer régulièrement Florentino Pérez en janvier 2017. Kylian n'était pas encore une star et le Real Madrid proposait 60 à 70 millions d'euros pour l'avoir en juin. C'était insuffisant. Florentino m'a alors fièrement déclaré : ‘S'il était du niveau de Neymar, je paierais même 180 millions d'euros pour lui’. ‘Parfait, pour nous il est même meilleur que Neymar : nous voulons 180 millions, vous fixez le prix’. Florentino Pérez a répondu : ‘Tu plaisantes ? C'est quoi ce délire ?’ » a d’abord raconté Vadim Vasilyev dans un entretien pour Gianluca Di Marzio .

«Il a fallu des semaines de négociations avec Al-Khelaïfi pour revenir à 180 millions d'euros»

Alors que le Real Madrid se montrait hésitant, le PSG en a profité pour s’infiltrer sur le dossier et rafler la mise. « Deux mois plus tard, à l'Etihad contre Manchester City, j'ai supplié Jardim de le titulariser. Il m'a fait confiance : il a réalisé une performance phénoménale, et le Real Madrid a formulé une offre de 180 millions d'euros. À peu près à la même époque, le PSG est également entré dans la course, a poursuivi l’ancien vice-président de l’AS Monaco. Et Kylian, qui rêvait de rejoindre le Real Madrid depuis son enfance, ne se sentait toujours pas prêt en 2017 : il voulait d'abord s'imposer à Paris, sa ville natale. Le problème ? Il avait fait part de son désir aux deux clubs. Le Real Madrid s'est donc retiré de la course, et le PSG a revu son offre à la baisse, à 120 millions d'euros. Il a fallu des semaines de négociations avec Al-Khelaïfi pour revenir à 180 millions d'euros et le vendre. Il ne restait qu'un an de contrat à Kylian avec nous : nous risquions de le perdre gratuitement, mais il a su se montrer à la hauteur pour que l'affaire aboutisse » a enfin conclu l’homme d’affaires russe.

La suite, vous la connaissez. Kylian Mbappé a passé sept ans au PSG, y a fait tomber de nombreux records, et est ensuite parti libre au Real Madrid lors de l’été 2024. Son départ n’a d’ailleurs pas été bien reçu par la direction parisienne, et le litige ouvert par le capitaine de l’équipe de France n’a pas arrangé les choses.