Kylian Mbappé : Les nouvelles informations qui vont rassurer Didier Deschamps !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, une certaine inquiétude entoure Kylian Mbappé. Blessé au genou, le capitaine de l’équipe de France a été contraint de prendre du repos forcé avec le Real Madrid. Seulement, de nouvelles informations viennent de tomber concernant son état de santé. Et elles devraient rassurer Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé suscite une certaine inquiétude depuis quelques jours maintenant. Le capitaine de l’équipe de France ne pouvait plus ignorer sa blessure au genou et a donc été contraint de prendre du repos forcé avec le Real Madrid. Le champion du monde 2018 a manqué plusieurs matchs, dont le choc aller contre Manchester City en Ligue des champions. L’attaquant de 27 ans devait initialement revenir à la compétition après la trêve internationale. Mais encore une fois, le natif de Bondy semble avoir déjoué les pronostics.

Mercato - PSG : Kylian Mbappé passe aux aveux après son départ, «je serais resté toute ma vie» https://t.co/kOOxmdrzCF — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Kylian Mbappé déjà rétabli de sa blessure au genou ? D’après les informations d’AS, Kylian Mbappé sera du déplacement à Manchester pour le choc retour face aux hommes de Pep Guardiola. L’ancien du PSG se serait entraîné normalement, sans aucune gêne ce dimanche à Valdebebas. Sa participation resterait cependant incertaine. MARCA ajoute de son côté que Kylian Mbappé n’a montré aucun signe de problème pendant la séance, ce qui rendrait sa présence dans le onze de départ contre Manchester City probable.