Equipe de France : «ll ne montera pas dans l'avion», c'est terminé pour la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France tentera de rectifier la défaite en finale de la dernière Coupe du monde aux tirs au but face à l'Argentine de Lionel Messi. De vice-champions à champions du monde ? C'est le souhait du groupe emmené par le capitaine Kylian Mbappé. Cependant, Didier Deschamps va devoir faire des choix et il semblerait que deux non-sélections soient faites.

Une dernière répétition pendant le rassemblement de ce mois de mars aux Etats-Unis avant la dernière ligne droite de la saison avec la liste finale de mai pour la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet). Didier Deschamps va prendre part à sa dernière compétition dans son costume de sélectionneur de l'équipe de France avant de raccrocher au terme d'une aventure de 14 ans. Avec qui le patron des Bleus va-t-il s'envoler pour les Etats-Unis et le camp de base à Boston ?

"Je les vois à l'abri d'une remontada [...] Chelsea reste une équipe inexpérimentée..."



Bertrand Latour ne voit pas les Blues capables de remonter le PSG mardi soir sur CANAL+ FOOT 📺#CFC | #UCL pic.twitter.com/KrfddSEH5k — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2026

«Il est dans la salle d'embarquement et il est invité. Mais s'il n'y a pas de malade...» En l'état actuel des choses, bien qu'il ait pris part à chaque trêve internationale depuis le début de la saison avec l'équipe de France, Khephren Thuram n'imitera pas son grand frère Marcus en vivant une Coupe du monde à en croire les informations de Bertrand Latour. « Khephren Thuram à la Coupe du monde ? Les infos que j'ai, de ce que je sais, il est dans la salle d'embarquement et il est invité. Mais s'il n'y a pas de malade, il ne montera pas dans l'avion parce qu'il y a de la concurrence. Dans l'esprit du staff, Kanté est beaucoup plus haut et fait partie des partants et à mon avis s'il y a 26 noms, Zaïre-Emery peut y être parce qu'au-delà d'être milieu de terrain il peut aussi couvrir le poste d'arrière droit ».