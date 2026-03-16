Il refuse l’équipe de France : Le «déchirement» pour un champion du monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Suivi de près par Didier Deschamps et son staff, un jeune talent évoluant en Ligue 1 aurait décidé de représenter une autre sélection et donc de refuser l’équipe de France. Un joueur qu’un champion du monde 2018 connaît bien et qui estime que c’est une grosse perte pour les Bleus.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, les choix de Didier Deschamps sont très attendus, lui qui dévoilera sa liste au mois de mai prochain. En ce sens, fin février sur les ondes de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins évoquait un joueur qui n’a encore jamais été appelé en équipe de France, mais qui est suivi de près : Ayyoub Bouaddi.

Mercato - PSG : «Je veux vraiment aller à Paris», un joueur de l'équipe de France a fait le forcing pour signer ! https://t.co/4KJHGbj4PD — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

Bouaddi a choisi de jouer pour le Maroc « Il est suivi, est apprécié. Le rassemblement de mars va être très intéressant pour voir s’il intègre cette liste. Je le vois mal aller à la Coupe du monde sans être appelée en mars. Bouaddi est suivi et a été dans une short-list, il est dans les petits papiers », expliquait-il. Sauf que, d’après les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain du LOSC ne jouera pas pour l’équipe de France, puisqu’il aurait donné son accord verbal au Maroc, qui pourrait l’appeler dès la prochaine trêve internationale.