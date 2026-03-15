Equipe de France - Deschamps : La question qui n’a pas vraiment plu à Thierry Henry

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, à l’issue de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur des Bleus. Si l’arrivée de Zinédine Zidane est sur toutes les lèvres, Deschamps doit encore réaliser sa liste pour le mondial, avec des choix importants à faire. Questionnée à ce sujet, la légende Thierry Henry, également cité parmi les noms du potentiel successeur du sélectionneur tricolore, s’est légèrement agacée.

La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique, et Canada approche à grands pas. Pour sa dernière compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps semble avoir l’embarras du choix pour sa liste des joueurs convoqués au mondial. Interrogé sur les noms qu’il aimerait voir pour ce tournoi, Thierry Henry a souhaité montrer du respect envers Deschamps.

Thierry Henry 🇫🇷 sur Instagram. 💪🍫 pic.twitter.com/yDQwnb5tzF — Actu Foot (@ActuFoot_) March 14, 2026

« Eh bien, c'est à Didier Deschamps qu'il revient de le faire » « Eh bien, c'est à Didier Deschamps qu'il revient de le faire, en toute honnêteté ! Nous avons la chance en France d'avoir beaucoup de choix, et pas seulement en attaque. Que ce soit au milieu de terrain, en défense, parmi les gardiens de but, peu importe, nous avons beaucoup de chance de ce côté-là. Je ne sais pas comment nous allons jouer. Les gens vont parler de Mbappé. Vous avez un joueur comme [Hugo] Ekitike qui est en train de se faire un nom. Il y a six mois, personne n'aurait dit qu'Ekitike pourrait aller ou ira à la Coupe du monde », a ainsi confié l’ancien sélectionneur des Espoirs à GOAL.