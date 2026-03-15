Equipe de France - Deschamps : La question qui n’a pas vraiment plu à Thierry Henry

Cet été, à l’issue de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur des Bleus. Si l’arrivée de Zinédine Zidane est sur toutes les lèvres, Deschamps doit encore réaliser sa liste pour le mondial, avec des choix importants à faire. Questionnée à ce sujet, la légende Thierry Henry, également cité parmi les noms du potentiel successeur du sélectionneur tricolore, s’est légèrement agacée.
La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique, et Canada approche à grands pas. Pour sa dernière compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps semble avoir l’embarras du choix pour sa liste des joueurs convoqués au mondial. Interrogé sur les noms qu’il aimerait voir pour ce tournoi, Thierry Henry a souhaité montrer du respect envers Deschamps.
« Eh bien, c'est à Didier Deschamps qu'il revient de le faire »
« Eh bien, c'est à Didier Deschamps qu'il revient de le faire, en toute honnêteté ! Nous avons la chance en France d'avoir beaucoup de choix, et pas seulement en attaque. Que ce soit au milieu de terrain, en défense, parmi les gardiens de but, peu importe, nous avons beaucoup de chance de ce côté-là. Je ne sais pas comment nous allons jouer. Les gens vont parler de Mbappé. Vous avez un joueur comme [Hugo] Ekitike qui est en train de se faire un nom. Il y a six mois, personne n'aurait dit qu'Ekitike pourrait aller ou ira à la Coupe du monde », a ainsi confié l’ancien sélectionneur des Espoirs à GOAL.
« Je n'aime pas trop entrer dans les détails pour savoir qui devrait y aller, qui ne devrait pas y aller »
« C'est à Deschamps de décider. Et maintenant, les gens se disent à nouveau : « Oh mon Dieu, la France ». Donc, comme je l'ai dit, je n'aime pas trop entrer dans les détails pour savoir qui devrait y aller, qui ne devrait pas y aller, ou ce qui va se passer, poursuit Thierry Henry. Je sais que nous avons des options, on ne peut pas le nier. Nous avons le choix. Nous avons une bonne équipe, mais elle ne peut compter qu'un certain nombre de joueurs. Il va falloir laisser de bons joueurs à la maison. C'est ça, la qualité de la France. Tout ce que je veux, pour être honnête avec vous, c'est que nous soyons performants, que nous puissions disputer une autre finale et que nous soyons sûrs de la gagner. Mais c'est un espoir, c'est un souhait. Je veux cela pour mes anciens coéquipiers et pour mon pays. C'est certain. »