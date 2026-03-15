«Prêt» pour pour l’équipe de France : La nouvelle candidature envoyée à Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jeudi prochain, Didier Deschamps dévoilera sa dernière liste avant celle pour la Coupe du monde. Alors que l’équipe de France va affronter le Brésil et la Colombie, l’annonce du sélectionneur sera scrutée de très près. Aura-t-on le droit à une surprise ? Un nouveau prétendant aux Bleus s’est d’ailleurs déclaré dans la presse.

A quelques mois de la Coupe du monde, les places en équipe de France sont plus chères que jamais. La prochaine liste de Didier Deschamps pour affronter le Brésil et la Colombie risque de donner des indices sur les joueurs qui iront au Mondial. Et voilà que certains regards se tournent notamment vers le poste de gardien. Avec la situation actuelle de Lucas Chevalier au PSG, il y a peut-être une place à prendre. Une opportunité à laquelle Robin Risser, auteur d’une belle saison au RC Lens, ne dirait pas non.

Didier Deschamps s’en va : Un remplaçant «admiré et charismatique» validé pour l’équipe de France https://t.co/fwcEyTPGaz — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« C’est le graal ultime » Performant avec les Sang et Or depuis le début de la saison, Robin Risser prétend plus que jamais à une place en équipe de France. Le dernier mot reviendra bien évidemment à Didier Deschamps, mais le gardien du RC Lens se tient lui prêt. Dans un entretien accordé au JDD, Risser a confié : « Je suis prêt à intégrer l’équipe de France si Deschamps m’appelle ? J’ai fait toutes les sélections de jeunes, j’ai toujours attaché beaucoup d’importance à l’équipe de France. C’est le graal ultime. Si on m’avait dit en début de saison que j’allais être dans les petits papiers du coach Deschamps à quelques mois d’une Coupe du monde, j’aurais dit vous déconnez un peu ».