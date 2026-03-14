Thierry Henry choque les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n'en revient pas non plus !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 48 ans, Thierry Henry ne perd pas le cap. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs continue de s’entretenir physiquement, en réalisant de nombreuses séances de sport. Sur les réseaux sociaux, un cliché de l’ancienne légende d’Arsenal a choqué de nombreux internautes… dont un certain Kylian Mbappé. Explications.

De nombreux footballeurs se laissent aller après leur retraite. En effet, il n’est pas étranger de voir d’anciens joueurs qui ont pris beaucoup de poids à l’issue de leur carrière au plus haut niveau. Mais d’autres prennent totalement le chemin inverse. Certains comme Fernando Torres par exemple, dédient notamment leur après-carrière à la musculation, l’iconique attaquant espagnol ayant doublé de volume et ouvert plusieurs salles de sport après sa retraite. Thierry Henry lui, fait partie de cette catégorie.

Cette réponse de Kylian Mbappé sous le dernier post de Thierry Henry, qui montre sa forme physique à 48 ans ! 😂😂



"𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗨𝗫 𝗝'𝗔𝗜 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗘́"



(IG : thierryhenry) pic.twitter.com/X9g1pV7khG — Footballogue (@Footballogue) March 14, 2026

Henry choque avec sa forme physique Le champion du monde 1998 ne s’est pas ménagé à l’issue de sa carrière. S’il a entraîné l’AS Monaco, l’Impact de Montréal, ou encore plus récemment l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a également souhaité maintenir de nombreuses séances d’entraînement physique. Ce samedi, la légende française a notamment publié une photo de lui après une séance de musculation, affichant une véritable carrure d’athlète, qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes, et Kylian Mbappé notamment.