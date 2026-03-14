Thierry Henry choque les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n'en revient pas non plus !

Désormais âgé de 48 ans, Thierry Henry ne perd pas le cap. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs continue de s’entretenir physiquement, en réalisant de nombreuses séances de sport. Sur les réseaux sociaux, un cliché de l’ancienne légende d’Arsenal a choqué de nombreux internautes… dont un certain Kylian Mbappé. Explications.
De nombreux footballeurs se laissent aller après leur retraite. En effet, il n’est pas étranger de voir d’anciens joueurs qui ont pris beaucoup de poids à l’issue de leur carrière au plus haut niveau. Mais d’autres prennent totalement le chemin inverse. Certains comme Fernando Torres par exemple, dédient notamment leur après-carrière à la musculation, l’iconique attaquant espagnol ayant doublé de volume et ouvert plusieurs salles de sport après sa retraite. Thierry Henry lui, fait partie de cette catégorie.
Henry choque avec sa forme physique
Le champion du monde 1998 ne s’est pas ménagé à l’issue de sa carrière. S’il a entraîné l’AS Monaco, l’Impact de Montréal, ou encore plus récemment l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a également souhaité maintenir de nombreuses séances d’entraînement physique. Ce samedi, la légende française a notamment publié une photo de lui après une séance de musculation, affichant une véritable carrure d’athlète, qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes, et Kylian Mbappé notamment.
Mbappé réagit
« Ah ouais, le vieux j’ai capté », a ainsi lancé un Kylian Mbappé taquin en commentaire envers son aîné. « Discipline ! », lui a par la suite répondu Henry, qui apprécie beaucoup l’attaquant du Real Madrid. « Certains diront que ce sera Weah ou encore Dahleb mais pour moi c'est Mbappé le plus grand de l'histoire du PSG. Personne ne peut tout gagner et partout. Pour moi, l'impact dans le monde et ce qu'il a fait au PSG prouve qu'il est le meilleur joueur qui a joué pour ce club », déclarait notamment Henry à propos de l’impact de Mbappé sur le PSG à l’époque.