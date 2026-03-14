Zinedine Zidane : «Faire l'idiot dans les bars», la décision qui a changé sa carrière !

Amadou Diawara

Avant de devenir un entraineur de renom, Zinedine Zidane a eu une brillante carrière de joueur. Pour se donner un maximum de chances d'atteindre les sommets, le Ballon d'Or 98 a pris une décision importante au début de sa carrière. Un choix qui concerne son hygiène de vie.

Zinedine Zidane a brillé lors de sa carrière de joueur. En effet, l'ancien numéro 10 a remporté tous les trophées majeurs, à savoir la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Lors d'un entretien accordé à Otro en mars 2019, Zinedine Zidane a expliqué à quel point il avait fait des choix décisifs au début de sa carrière de footballeur professionnel.

Zidane recalé par un joueur de l’équipe de France, «ça m’a fait mal au cœur» https://t.co/Q0cd6v9flX — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Je me suis battu pour devenir le meilleur» « Maintenant, si on sait que tu as un peu de talent on te donne l'opportunité de jouer rapidement. Avant, ce n'était pas aussi simple. Une fois que j'ai eu l'accord de mes parents, j'ai tout donné pour ce que je voulais. En arrivant à Cannes j'ai vu les joueurs s'entraîner et je me suis dit: "je veux faire du football ma vie" », a avoué Zinedine Zidane, avant de poursuivre.