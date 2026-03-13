Zidane au PSG : L'annonce que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans quelques mois, une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet), Zinedine Zidane devrait prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Un rêve qui deviendra réalité pour le natif de Marseille qui a longtemps été pressenti comme éventuel entraîneur du PSG dans la presse. Ces dernières heures, une déclaration assez inattendue a été faite dans la ville phocéenne.

Depuis le passage du club sous pavillon qatarien au printemps 2011, le PSG a eu plusieurs obsessions en tête : faire grandir la marque à l'international, fait. Remporter la Ligue des champions, fait. Faire de Zinedine Zidane l'entraîneur de l'équipe première... échec. Et il faut dire que le Paris Saint-Germain semble s'être donné les moyens d'y parvenir. Les approches ont été multiples et les rumeurs incessantes au fil des années.

Quand un Parisien débarque à Marseille, c’est forcément un classique ! 🥊



Julien Cazarre descend à Marseille pour se confronter aux tacles des fans de l'OM et à ceux de Momo Henni. Attention, ça va découper ! 🩸 #FaceAuxHaters pic.twitter.com/smYiQuMBZh — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) March 12, 2026

Zidane et le PSG, l'éternel rendez-vous manqué A l'approche de l'été 2022, il semblait que ce soit le moment opportun pour le PSG. Zinedine Zidane était sans club depuis son départ du Real Madrid un an plus tôt et un accord se dessinait d'après les diverses sources françaises. Le10sport.com vous dévoilait cependant en exclusivité que le Ballon d'or 98 n'allait pas signer en faveur du PSG et que le club parisien allait faire venir un autre marseillais en la personne de Christophe Galtier, évènement qui s'est produit.