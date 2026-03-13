Zidane au PSG : L'annonce que personne n'a vu venir

Dans quelques mois, une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet), Zinedine Zidane devrait prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Un rêve qui deviendra réalité pour le natif de Marseille qui a longtemps été pressenti comme éventuel entraîneur du PSG dans la presse. Ces dernières heures, une déclaration assez inattendue a été faite dans la ville phocéenne.
Depuis le passage du club sous pavillon qatarien au printemps 2011, le PSG a eu plusieurs obsessions en tête : faire grandir la marque à l'international, fait. Remporter la Ligue des champions, fait. Faire de Zinedine Zidane l'entraîneur de l'équipe première... échec. Et il faut dire que le Paris Saint-Germain semble s'être donné les moyens d'y parvenir. Les approches ont été multiples et les rumeurs incessantes au fil des années.
Zidane et le PSG, l'éternel rendez-vous manqué
A l'approche de l'été 2022, il semblait que ce soit le moment opportun pour le PSG. Zinedine Zidane était sans club depuis son départ du Real Madrid un an plus tôt et un accord se dessinait d'après les diverses sources françaises. Le10sport.com vous dévoilait cependant en exclusivité que le Ballon d'or 98 n'allait pas signer en faveur du PSG et que le club parisien allait faire venir un autre marseillais en la personne de Christophe Galtier, évènement qui s'est produit.
«Vous avez pris Enrique parce que Zidane ne voulait pas venir chez vous»
Près de quatre années se sont écoulées depuis. Fervent supporter du PSG, Julien Cazarre a profité d'un programme avec Winamax pour être confronté à Mohamed Henni, vidéaste marseillais supporter de l'OM, dans la cité phocéenne. Les punchlines et provocations ont fusé pendant cet échange par le biais duquel Julien Cazarre a allumé la mèche concernant la fierté locale à Marseille. « Pourquoi Zidane n'entraîne pas le PSG malgré les millions ? Parce qu'on a mieux ». Mohamed Henni n'a certainement pas laissé passer ça. « Enrique est la roue de secours. Vous avez pris Enrique parce que Zidane ne voulait pas venir chez vous ».