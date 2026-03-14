Endrick comme Neymar : Daniel Riolo craque, «il me casse la tête» 

Lors du mercato hivernal, l’OL a réalisé un sacré coup en faisant venir Endrick sous la forme d’un prêt sec en provenance du Real Madrid. Le Brésilien s’est déjà montré décisif à de nombreuses reprises, mais cela n’impressionne pas vraiment Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a un problème avec le Lyonnais, comme avec un certain Neymar.
Avec de nombreux blessés d’un point de vue offensif, l’OL avait besoin de se renforcer lors du mercato hivernal. Les dirigeants lyonnais n’ont pas forcément de grands moyens financiers, mais ils ont des idées. Grâce à cela, ils ont réussi à faire venir Endrick, qui est arrivé en provenance du Real Madrid sous la forme d’un prêt sec jusqu'à la fin de la saison.
« J'ai un problème avec les Brésiliens »
Depuis son arrivée, Endrick s’est déjà montré décisif à de nombreuses reprises (6 buts et 4 passes décisives). Des statistiques qui impressionnent, mais cela n’empêche pas le Brésilien d’avoir quelques détracteurs, à l’image de Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot. « Il y a toujours des questions autour de certains joueurs. Je dois dire la vérité. Tout le monde le sait, j'ai un problème avec les Brésiliens, c’est comme ça, mais moi, Endrick, il me casse la tête. Il me fatigue. (…) Quand il marque, après avoir raté, et qu’il fait tout ce show de célébration, écoute, moi je pense qu’à un certain niveau, les mecs ne sont pas sur la même planète que nous. Je pense qu’ils ne savent pas ce qu’on dit, ce qu’on pense. Il doit avoir une trentaine de personnes autour de lui qui le mettent dans un cocon. Ils sont isolés du monde. Je pense qu’il se fout bien de savoir dans quelle équipe il joue. »
« Je ne peux pas le blairer »
Au-delà d’Endrick, Daniel Riolo a donc plus globalement un problème avec les Brésiliens et il a donc dit tout le bien qu’il pensait de certains compatriotes du joueur de l’OL. « Il joue pour lui, pour son monde, pour ses potes avec qui il va sortir. Je n’aime pas. Donc je n’aime pas Vinicius ? Vinicius, je ne peux pas. Sauf que Vinicius, je ne suis pas aveugle, c’est un joueur extraordinaire. Mais le Vinicius qui refuse de venir parce qu’il n’a pas le Ballon d'Or, cette attitude, c’est un mec que je ne peux pas blairer. Mais je sais que c’est un bon joueur. Neymar, c’est pareil, je ne peux pas le blairer. »