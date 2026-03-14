Dans les petits papiers de Didier Deschamps, un joueur de Ligue 1 recale l’équipe de France pour le Maroc

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques mois de la Coupe du monde, le Maroc serait en passe de récupérer un jeune talent évoluant dans le championnat de France. Un joueur passé par toutes les équipes de France jeunes depuis les U16 jusqu’aux Espoirs et suivi par Didier Deschamps, mais qui aurait fait le choix de représenter les couleurs des Lions de l’Atlas.

Finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, perdue face au Sénégal, le Maroc se prépare désormais pour le Coupe du monde 2026, sous les ordres d’un nouveau sélectionneur. Démissionnaire, Walid Regragui, qui avait conduit les Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale du Mondial 2022, a été remplacé par Mohamed Ouahbi, sacré champion du monde avec les U20 marocains en octobre dernier.

Deschamps privé de Mbappé à cause du Real Madrid ? «Je suis profondément choqué» https://t.co/bg0ZqVqvVU — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Plutôt le Maroc que la France pour Bouaddi À l’occasion de la prochaine trêve internationale, il dévoilera sa première liste en tant que sélectionneur du Maroc, dans laquelle devrait figurer Ayyoub Bouaddi. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain du LOSC sera convoqué par Mohamed Ouahbi, après des discussions positives entre son entourage et la Fédération marocaine. Bien qu’il ait évolué dans toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, le joueur âgé de 18 ans aurait été séduit par le projet qui lui a été présenté et aurait donné son accord verbal afin de représenter le pays d'origine de ses parents.