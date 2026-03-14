Affaire d'infidélité : Ce joueur de l’équipe de France prend la parole

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec les footballeurs professionnels, il arrive parfois que des messages soient mal interprétés ou tout simplement que des « fans » déploient de fausses informations sur les réseaux sociaux. Cela a notamment concerné ces dernières heures un joueur important de l’équipe de France, qui a finalement décidé de prendre la parole à ce sujet.

Au cours des dernières heures, un événement a agité les réseaux sociaux. Un footballeur du Real Madrid et de l’équipe de France aurait publié un message énigmatique sur son compte Instagram concernant une drôle affaire d’infidélité. En effet, ce vendredi soir, de nombreux comptes X ont relayé un supposé message signé Aurélien Tchouaméni.

🚨 𝗧𝗖𝗛𝗢𝗨𝗔𝗠𝗘𝗡𝗜 𝗥𝗘́𝗔𝗚𝗜𝗧 𝗔̀ 𝗨𝗡𝗘 𝗙𝗔𝗨𝗦𝗦𝗘 𝗥𝗨𝗠𝗘𝗨𝗥 😳



Le milieu du 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗, 𝗔𝗨𝗥𝗘́𝗟𝗜𝗘𝗡 𝗧𝗖𝗛𝗢𝗨𝗔𝗠𝗘𝗡𝗜, a répondu à une 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗔𝗞𝗘 qui affirmait qu’il avait surpris sa partenaire en train de le tromper.



Le… pic.twitter.com/7LOGh5lVJh — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) March 13, 2026

Un message énigmatique concernant Aurélien Tchouaméni a été diffusé « Je t’ai toujours cru sur tout. Je suis rentré tôt à la maison pour te faire des surprises. Au lieu de ça, je t’ai trouvé dans notre lit avec lui. Mon cœur est brisé, je n’arrive plus à respirer. Tout ce que nous avons construit est un mensonge », pouvait-on lire dans ce fameux message accompagné d’un émoji cœur brisé. Un drôle de post surtout pour les footballeurs qui restent souvent pudiques concernant leur vie privée. Mais face à l’engouement du sujet sur internet, le milieu de terrain de 26 ans a décidé de prendre la parole.