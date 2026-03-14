Affaire d'infidélité : Ce joueur de l’équipe de France prend la parole

Avec les footballeurs professionnels, il arrive parfois que des messages soient mal interprétés ou tout simplement que des « fans » déploient de fausses informations sur les réseaux sociaux. Cela a notamment concerné ces dernières heures un joueur important de l’équipe de France, qui a finalement décidé de prendre la parole à ce sujet.
Au cours des dernières heures, un événement a agité les réseaux sociaux. Un footballeur du Real Madrid et de l’équipe de France aurait publié un message énigmatique sur son compte Instagram concernant une drôle affaire d’infidélité. En effet, ce vendredi soir, de nombreux comptes X ont relayé un supposé message signé Aurélien Tchouaméni.
Un message énigmatique concernant Aurélien Tchouaméni a été diffusé
« Je t’ai toujours cru sur tout. Je suis rentré tôt à la maison pour te faire des surprises. Au lieu de ça, je t’ai trouvé dans notre lit avec lui. Mon cœur est brisé, je n’arrive plus à respirer. Tout ce que nous avons construit est un mensonge », pouvait-on lire dans ce fameux message accompagné d’un émoji cœur brisé. Un drôle de post surtout pour les footballeurs qui restent souvent pudiques concernant leur vie privée. Mais face à l’engouement du sujet sur internet, le milieu de terrain de 26 ans a décidé de prendre la parole.
Le milieu de l’équipe de France coupe court à cette blague
« Arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur internet s'il vous plaît ! Ce n’était pas mon compte les gars, tout va bien prenez soin de vous », a ainsi répondu Aurélien Tchouaméni avec cette fois ci, son vrai compte sur Instagram, le tout accompagné d’un émoji clown. Nul doute que les réseaux sociaux peuvent parfois représenter un véritable vecteur de désinformation concernant certains footballeurs, entre les comptes parodiques prenant de l’ampleur sur la toile, ou encore les comptes répandant volontairement des fake-news pouvant compromettre les fans les plus jeunes.