Après la CAN 2025, nouvelle désillusion pour le Maroc à cause de Deschamps ?

Un an après la Coupe du monde des clubs qui s’était déjà déroulée aux Etats-Unis, le pays de l’Oncle Sam remet ça l’été prochain en collaboration avec le Canada ainsi que le Mexique. Cette fois-ci, le Mondial des sélections aura lieu et le Maroc aura à cœur de bien figurer après son parcours jusqu’en demi-finale lors de la dernière édition. Le finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des nations pourrait éventuellement compter sur un jeune talent de l’équipe de France Espoirs. A moins que Didier Deschamps ne s’y oppose...

La Coupe d’Afrique des nations a rendu son verdict le 18 janvier dernier au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Et quel final. En l’espace de seulement quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, le Sénégal voyait son but refusé par l’arbitre central pour une faute sur Achraf Hakimi. Dans la foulée, Brahim Diaz héritait d’un penalty à cause d’une intervention jugée illicite par la VAR, engendrant la colère des Lions de la Teranga qui quittèrent le terrain pendant quelque temps avant de revenir. Diaz prenait le ballon et manquait son penalty après sa tentative de panenka captée par Edouard Mendy. S’en sont suivies des prolongations avec une victoire arrachée par le Sénégal grâce à une réalisation de Pape Gueye.

«2026, forcément, c'est attractif, c'est une belle Coupe du Monde avec un nouveau format, donc tout le monde aimerait la jouer» Le Maroc a échoué devant son public dans sa quête d’une première CAN depuis 50 ans. Et Brahim Diaz a été conspué par les supporters des Lions de l’Atlas présents au stade au moment de la remise de son trophée de meilleur buteur de la compétition avec ses 5 inspirations. Depuis, l’attaquant du Real Madrid tente de se ressourcer avec son club afin de faire passer la pilule difficile à avaler après son échec en sélection. Du côté du Maroc, on prépare également la Coupe du monde… avec Ayyoub Bouaddi ? Le milieu de terrain du LOSC de 18 ans semble être courtisé en coulisses par la sélection marocaine en marge justement du Mondial qui approche. Celui qui a fait ses classes avec les équipes de jeunes chez les Bleus, évoluent en ce moment en Espoirs. Ce qui lui donne toujours le droit de changer d’équipe nationale et de potentiellement accepter les avances du Maroc, lui qui rêve de Coupe du monde comme il le confiait à L’Équipe il y a plusieurs semaines. « Quel est votre plus grand rêve dans le foot ? De gagner la Coupe du monde, la Ligue des champions, de tout gagner.. La Coupe du monde 2026 fait-elle partie de vos objectifs ? Tous les joueurs veulent un jour représenter leur pays et avoir une carrière internationale. 2026, forcément, c'est attractif, c'est une belle Coupe du Monde avec un nouveau format, donc tout le monde aimerait la jouer ».