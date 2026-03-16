Mercato - PSG : Un Ballon d'or attendait le feu vert pour son transfert, «je n’ai jamais eu de proposition»

Alexis Brunet

Depuis des années, et surtout depuis l'arrivée du Qatar, le PSG a l’habitude de recruter des stars, grâce à des moyens financiers conséquents. Toutefois, par le passé, le club de la capitale aurait pu s’offrir l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce dernier était plutôt d’accord pour venir à Paris mais il n’a malheureusement jamais reçu de proposition de la part des dirigeants.

En 2017, le PSG avait choqué le monde du football. Désireux de se renforcer avec un gros nom, le club de la capitale avait tout simplement fait venir Neymar. Alors en feu du côté du FC Barcelone, le Brésilien souhaitait se détacher de Lionel Messi et c’est ainsi que Paris a signé un chèque de 222M€ pour le faire venir. Malheureusement, l’actuel joueur de Santos n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions avec l’écurie française et il a souvent agacé par ses blessures à répétition, au point d’être pris à partie par des supporters.

Mercato - PSG : «L’énorme erreur» qui lui a coûté cher après son transfert https://t.co/A7hQ9kfQmY — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je suis venu tellement de fois à Paris » Avant Neymar, le PSG aurait pu faire venir une autre star brésilienne. En effet, dans une interview accordée à SFR Sport en 2018, Ronaldo avait affirmé qu’il aurait bien voulu signer pour Paris durant sa carrière mais malheureusement il n’avait jamais reçu d’offre. « Il y a des clubs dans lesquels j'aurais aimé jouer. L'un des principaux, c'est le PSG. Je suis venu tellement de fois à Paris, ma vie est passée tellement de fois par cette ville que je me sens parisien. Mais je n'ai jamais eu cette chance, je n'ai jamais eu de proposition. J'ai joué dans de grands clubs européens. Mais mon parcours ne m'a mené qu'en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. »