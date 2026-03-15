Mercato - PSG : Il avait «besoin d’argent» et finit à Paris... suite à un drame

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien avant l’arrivée de QSI à la tête du club (en 2011), le PSG réussissait à signer des joueurs très intéressants. En 1991 notamment, au début de la présidence de Michel Denisot, le club parisien a bouclé un transfert important, réalisé cependant à la suite d’un drame. Explications.

Le PSG a vu évoluer de nombreuses vedettes au sein de son effectif au cours des dernières années. Mais avant l’arrivée du Qatar à la tête du club au début des années 2010, Paris a également connu une période dorée sous la présidence de Michel Denisot et du groupe Canal +. Bien décidé à apporter une concurrence à l’OM sur la scène nationale, le PSG décide en 1991 de recruter plusieurs joueurs importants, dont fait partie un certain Valdo.

🔴🔵🙌 Valdo a PSGTV :



🎙 « Le travail de Luis Enrique a été fantastique, pour créer cet état d’esprit et faire de ce groupe un équipe qui gagne, qui a faim de victoire et qui s’impose grâce à un style de jeu magnifique. »



🫂 « L’équipe est soudée, cela se voit sur le terrain,… pic.twitter.com/e3ii8ycgG8 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) May 29, 2025

« J'avais même signé un précontrat avec l'AS Rome. Mais le président de la Roma est décédé » Dans les colonnes de l’Equipe, celui qui réussira à marquer le cœur des supporters entre 1991 et 1995 a raconté les coulisses de son arrivée au PSG. « À l'époque, je jouais depuis trois ans pour Benfica et j'avais demandé une augmentation de salaire parce que j'étais en train de construire la maison de mes parents au Brésil. J'avais besoin d'argent. Mais le président m'avait répondu que je devais aller jusqu'au bout de mon contrat et que celui-ci ne serait pas revu à la hausse... Plus tard, quand Benfica m'a proposé de prolonger, j'ai dit non. J'avais même signé un précontrat avec l'AS Rome. Mais le président de la Roma (Dino Viola) est décédé (en janvier 1991, d'un cancer). J'étais prêt à rester à Benfica quand Manuel Barbosa, mon agent, et Michel Denisot, le président du PSG, ont débarqué chez moi », déclare ainsi Valdo.