Mercato - PSG : «Il ne voulait pas venir», la révélation sur ce transfert historique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire récente, le PSG a réussi à conclure des signatures historiques à Paris. De nombreuses vedettes ont été recrutées, mais parfois pour des raisons différentes. En 2021, le club de la capitale réalisait un coup historique, même si la star signée en question ne souhaitait pas forcément venir en France. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais avant son changement de stratégie sportive en 2023, le PSG renforçait son effectif avec la signature de grandes stars. Si en 2017, le club de la capitale marquait à jamais l’histoire avec le recrutement de Neymar contre 222M€, quatre ans plus tard, Paris remettra ça. Légende absolue du FC Barcelone, Lionel Messi quittait la Catalogne en 2021 avant de s’engager au PSG.

🚨🇦🇷 Leo Messi was booed by the Parc des Princes when the PSG XI was announced. pic.twitter.com/ZGAPWNqpjD — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2023

Messi a «vécu l’enfer» à Paris Cependant, les deux saisons passées par Messi à Paris n’auront pas franchement été réussies. Neymar, lui aussi parti en 2023, déclarera même que lui et l’Argentin ont vécu un calvaire au PSG. « Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus », confiait ainsi le Brésilien quelques mois après son départ.