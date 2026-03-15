Mercato - PSG : «Il ne voulait pas venir», la révélation sur ce transfert historique

Au cours de son histoire récente, le PSG a réussi à conclure des signatures historiques à Paris. De nombreuses vedettes ont été recrutées, mais parfois pour des raisons différentes. En 2021, le club de la capitale réalisait un coup historique, même si la star signée en question ne souhaitait pas forcément venir en France. Explications.
Ce n’est pas un secret, mais avant son changement de stratégie sportive en 2023, le PSG renforçait son effectif avec la signature de grandes stars. Si en 2017, le club de la capitale marquait à jamais l’histoire avec le recrutement de Neymar contre 222M€, quatre ans plus tard, Paris remettra ça. Légende absolue du FC Barcelone, Lionel Messi quittait la Catalogne en 2021 avant de s’engager au PSG.
Messi a «vécu l’enfer» à Paris
Cependant, les deux saisons passées par Messi à Paris n’auront pas franchement été réussies. Neymar, lui aussi parti en 2023, déclarera même que lui et l’Argentin ont vécu un calvaire au PSG. « Nous avons vécu l'enfer lui et moi. On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire. On a joué de nouveau ensemble, lui et moi, pour écrire encore l'histoire, mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus », confiait ainsi le Brésilien quelques mois après son départ.
« Messi ne voulait pas venir, il voulait rester à Barcelone »
Pour certains observateurs, le mal-être de Messi était compréhensible. « Messi ne voulait pas venir, il voulait rester à Barcelone, a analysé Alain Roche pour l’Equipe. Il est donc venu à reculons. On peut comprendre qu'il avoue ne pas avoir été heureux au PSG. » De son côté, Fabrice Pancrate ne comprend pas comment les supporters parisiens ont pu siffler la légende argentine : « Les gens sont amnésiques, ils ont oublié tout ce qu'il a fait et la chance que l'on a eue de le voir en France. On ne siffle pas Messi, d'autant que la saison dernière ses performances ont été de très bon niveau. »