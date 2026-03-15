«Il est énervé», le malaise qui a profité au PSG !

Alexis Brunet

Au PSG, Luis Enrique n’a pas la tâche facile. L’entraîneur parisien possède un groupe de qualité, mais forcément il ne peut y avoir à chaque fois que onze titulaires Certains doivent donc prendre place sur le banc et cela n’est pas très apprécié par tous. Heureusement, cela a en quelque sorte rendu service à Paris. Explications.

Mercredi soir, le PSG a parfaitement géré son huitième de finale aller de Ligue des champions. Opposés à Chelsea au Parc des princes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur le score de 5-2. Bradley Barcola a débloqué la situation pour Paris avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise. Vitinha a ensuite inscrit le troisième but parisien d’un subtil lob sur une passe décisive de Khvicha Kvaratskhelia, puis le Géorgien a inscrit un doublé pour sceller la victoire du champion de France.

Kvaratskhelia était énervé Alors qu’on aurait pu l’attendre comme titulaire, Khvicha Kvaratskhelia avait finalement commencé la rencontre face à Chelsea sur le banc. Le Géorgien a donc signé une superbe entrée puisqu’il a inscrit un doublé tout en délivrant une passe décisive en seulement 32 minutes sur la pelouse. Selon le journaliste Loïc Tanzi qui s’est exprimé dans L’Équipe de Greg, l’ancien joueur du Napoli était assez énervé de commencer sur le banc et il avait donc un message à faire passer. « Alors il y a une théorie autour de lui dans son entourage qui est de dire que le jeu pratiqué en Ligue des champions et en Ligue 1 n’est pas le même. Lui c’est le même joueur, mais comme c’est plus fermé en Ligue 1, il a du mal à exister et donc il a du mal à marquer et à faire des passes décisives en Ligue 1. C’est pas du tout le même joueur, il était déjà comme ça en Italie avant de venir en France. Hier (mercredi), il est bouleversant parce qu’il bouleverse tout. Il arrive à 2-2, il rentre, il est énervé de rentrer, on le voit très bien à son visage qu’il est pas content de pas avoir débuté le match. »