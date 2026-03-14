Mercato - PSG : «Une très bonne vente» à 60M€ va être bouclée ?

L’été prochain, il y a fort à parier que le PSG sera actif sur le mercato. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà identifié plusieurs cibles, dont un jeune joueur offensif. Ce dernier a de fortes chances de quitter son équipe, mais il faudra mettre le prix pour le faire venir. Un transfert de l’ordre de 60M€ est évoqué.
Lors du dernier mercato hivernal, le PSG ne s’est pas montré très actif. Le champion de France a seulement fait venir Dro Fernandez, qui voulait quitter le FC Barcelone pour gagner en temps de jeu. Le club de la capitale a déboursé environ 8M€ pour recruter le milieu offensif de 18 ans, mais dans quelques mois il pourrait bien mettre sur la table une somme beaucoup plus élevée pour un autre crack.
Un transfert à 60M€ pour le PSG cet été ?
Cette saison, le PSG a beaucoup plus de mal et il sait qu’il devra donc faire un gros recrutement lors du mercato estival pour régénérer son effectif. Luis Campos, en grand dénicheur de talent, a bien évidemment déjà quelques pistes et, selon plusieurs sources, il aurait d’ailleurs coché le nom de Said El Mala. Ce dernier est un ailier allemand de 19 ans qui évolue à Cologne et d’après les informations de CaughtOffside, la formation de Bundesliga serait ouverte à un départ de son joueur à la fin de la saison mais attendrait un chèque compris entre 50 et 60M€. « Ils savent qu'il y a peu de chances qu'il reste, et vu l'intérêt suscité, ils ont tout à gagner à conclure ce qu'ils considéreront comme une très bonne vente », a d’ailleurs dévoilé une source proche du dossier au média anglais.
Déjà huit buts cette saison pour El Mala
Avec le recrutement possible de Said El Mala, le PSG pourrait donc compter dans ses rangs un nouveau crack offensif. L’Allemand est prédit à un avenir brillant et il impressionne déjà en Bundesliga où il a déjà inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 25 rencontres. Toutefois, la concurrence sera forte pour l’ailier, qui a des prétendants un peu partout et qui intéresse fortement de nombreux cadors anglais. Affaire à suivre…