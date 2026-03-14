Mercato - PSG : «Une très bonne vente» à 60M€ va être bouclée ?

Alexis Brunet

L’été prochain, il y a fort à parier que le PSG sera actif sur le mercato. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà identifié plusieurs cibles, dont un jeune joueur offensif. Ce dernier a de fortes chances de quitter son équipe, mais il faudra mettre le prix pour le faire venir. Un transfert de l’ordre de 60M€ est évoqué.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG ne s’est pas montré très actif. Le champion de France a seulement fait venir Dro Fernandez, qui voulait quitter le FC Barcelone pour gagner en temps de jeu. Le club de la capitale a déboursé environ 8M€ pour recruter le milieu offensif de 18 ans, mais dans quelques mois il pourrait bien mettre sur la table une somme beaucoup plus élevée pour un autre crack.

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Les Parisiens pourraient passer à l’action l’été prochain. ⌛️



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Un transfert à 60M€ pour le PSG cet été ? Cette saison, le PSG a beaucoup plus de mal et il sait qu’il devra donc faire un gros recrutement lors du mercato estival pour régénérer son effectif. Luis Campos, en grand dénicheur de talent, a bien évidemment déjà quelques pistes et, selon plusieurs sources, il aurait d’ailleurs coché le nom de Said El Mala. Ce dernier est un ailier allemand de 19 ans qui évolue à Cologne et d’après les informations de CaughtOffside, la formation de Bundesliga serait ouverte à un départ de son joueur à la fin de la saison mais attendrait un chèque compris entre 50 et 60M€. « Ils savent qu'il y a peu de chances qu'il reste, et vu l'intérêt suscité, ils ont tout à gagner à conclure ce qu'ils considéreront comme une très bonne vente », a d’ailleurs dévoilé une source proche du dossier au média anglais.