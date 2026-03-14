Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, le nom de ce crack ne vous dira rien !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s'est attaché les services d'un nouveau crack. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature de Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone pour une somme proche de 8M€. Dans un avenir très proche, le PSG pourrait annoncer l'arrivée d'une autre pépite étrangère.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a refusé d'enflammer le marché. En effet, Luis Campos s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, le conseiller football du PSG a officialisé trois signatures : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

Mercato - RC Lens : En pleine lutte avec le PSG, un gros transfert déjà envisagé pour cet été ? https://t.co/c1xQOPPzrO — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Michael Precious est à l'essai au PSG Durant la dernière fenêtre de transferts, le PSG a répété qu'il n'avait pas besoin de recruter. Ainsi, le club emmené par Luis Enrique ne s'est offert les services que d'un seul joueur, profitant d'une très belle opportunité de marché. Ayant fait ses premiers pas avec le FC Barcelone cette saison, Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€. Le PSG a donc profité de cette aubaine pour s'offrir la pépite de 18 ans cet hiver. Après avoir convaincu Dro Fernandez de migrer vers Paris, la direction du club rouge et bleu a négocié une opération à hauteur de 8M€ avec le Barça. En passant par le club blaugrana, plutôt que de lever unilatéralement la clause libératoire du joueur, les hautes sphères du PSG se sont assurés de maintenir de bonnes relations avec leurs homologues espagnols.