Mercato - RC Lens : En pleine lutte avec le PSG, un gros transfert déjà envisagé pour cet été ?

Axel Cornic

Alors que tout le monde voyait l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco ou encore l’Olympique Lyonnais, c’est le RC Lens qui talonne le Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1. Pierre Sage et ses hommes sont la grande surprise de la saison et il semble même que les ambitions lensoises vont bien au-delà de cette course au titre inespérée.

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG n’a laissé que très peu de fois le titre de Champion de France. Et ça pourrait arriver une nouvelle fois cette année, puisque le RC Lens ne pointe qu’à un seul petit point de Paris, à moins de dix journées de la fin. Les Sang et or pourraient d’ailleurs frapper un très gros coup le 11 avril prochain, avec justement la réception des champions en titre.

Une star du PSG remplacée par ce joueur du RC Lens : Cela peut-il (vraiment) arriver ? https://t.co/wtqbLyJivQ — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

Openda de retour à Lens ? Mais le projet lensois semble être plus ambitieux, puisqu’on regarderait déjà au prochain mercato estival, avec quelques gros coups qui pourraient être bouclés en cas de titre ou au pire, en cas de qualification en Ligue des Champions. Ainsi, Media Foot nous apprend que le RC Lens aurait l’intention de tenter sa chance avec Loïs Openda, qui s’était révélé lors de son passage au club sur la saison 2022/2023. Arrivé à la Juventus l’été dernier, le Belge est l’une des grandes déceptions de la saison bianconera, avec seulement 2 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues.