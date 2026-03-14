Mercato - PSG : Luis Enrique valide déjà ce transfert pour cet été, c'est... 200M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG n’avait pas réalisé un mercato de folie, enregistrant seulement deux arrivées importantes. Cependant, la donne pourrait complètement changer l’été prochain. En effet, Luis Enrique serait sous le charme d’un profil pour la saison prochaine, même si le prix de cette fameuse cible pourrait monter jusqu’aux 200M€. Explications.

« Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes. » Voilà ce que déclarait récemment au micro de l’After Foot le journaliste Fabrice Hawkins. Après avoir réalisé un mercato estival plutôt tranquille à l’été 2025, le PSG s’est-il décidé à entamer de grosses manœuvres l’été prochain ? Possible. Quoi qu’il en soit, il semblerait que Luis Enrique ait déjà ciblé un profil pour son mercato.

Le PSG pense fort à Julien Alvarez pour le prochain mercato ! Luis Enrique apprécie le profil de l’Argentin. pic.twitter.com/EAzq90EORR — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 13, 2026

Le PSG cible Julian Alvarez ! En effet, le journaliste Romain Collet Gaudin révèle ce vendredi soir que le PSG est très intéressé par l’arrivée de Julian Alvarez. Déjà convoité depuis quelques saisons déjà, l’Argentin avait décidé de quitter Manchester City pour l’Atlético de Madrid en 2024. Récemment, le buteur de 26 ans a été interrogé sur son avenir, lui qui serait également dans le viseur du FC Barcelone. « Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Tu me poses une question qui sera reprise partout », a ainsi répondu Alvarez au moment d’évoquer un potentiel départ l’été prochain.