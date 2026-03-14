Mercato - PSG : Lucas Chevalier bientôt remplacé ? Un nom évoqué par la presse, il prend la parole !

Recruté l’été dernier pour succéder à Gianluigi Donnarumma dans les cages, Lucas Chevalier n’a pas du tout convaincu. Depuis le début de l’année, Luis Enrique a d'ailleurs décidé de se passer de ses services et chercherait même un nouveau gardien, avec la presse italienne qui a récemment livré une nouvelle piste pour le Paris Saint-Germain.
C’était un pari risqué. Seulement quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Champions, le PSG a décidé de se séparer de l’un des héros de cette épopée. Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au profit de Lucas Chevalier, arrivé du LOSC dans le cadre d’un transfert autour des 50M€. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque l’international français n’a jamais semblé pouvoir faire oublier l’Italien.
Svilar après Chevalier ?
Evidemment, ses performances sont rapidement devenues l’un des sujets les plus commentés de la saison parisienne et les critiques n’ont pas manqué. Luis Enrique a semblé vouloir le soutenir jusqu’au bout, mais il a finalement lâché et s’appuie depuis désormais plusieurs matchs, sur Matveï Safonov. Si la situation continue comme ça Chevalier pourrait déjà penser à un départ du PSG, qui lorgnerait d’ailleurs un autre gardien du côté de la Serie A.
« Il n’y a rien, absolument rien »
Plusieurs sources en Italie ont en effet évoqué un intérêt prononcé du PSG pour Mile Svilar, gardien belge de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini. Récemment interrogé sur les rumeurs au sujet de son avenir, il a toutefois choisi de botter en touche. « Il n’y a rien, absolument rien. L'avenir, c'est maintenant, je ne pense qu'à l'instant présent. On verra ce qui se passera dimanche (contre Como) » a déclaré le joueur romain, d’après le site serbe Meridiano Sport. « Un match important nous attend, et nous devons tout faire pour le gagner afin de continuer à lutter pour la Ligue des Champions ».