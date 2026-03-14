Mercato - PSG : Lucas Chevalier bientôt remplacé ? Un nom évoqué par la presse, il prend la parole !

Axel Cornic

Recruté l’été dernier pour succéder à Gianluigi Donnarumma dans les cages, Lucas Chevalier n’a pas du tout convaincu. Depuis le début de l’année, Luis Enrique a d'ailleurs décidé de se passer de ses services et chercherait même un nouveau gardien, avec la presse italienne qui a récemment livré une nouvelle piste pour le Paris Saint-Germain.

C’était un pari risqué. Seulement quelques semaines après avoir remporté la Ligue des Champions, le PSG a décidé de se séparer de l’un des héros de cette épopée. Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au profit de Lucas Chevalier, arrivé du LOSC dans le cadre d’un transfert autour des 50M€. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque l’international français n’a jamais semblé pouvoir faire oublier l’Italien.

Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid voulait signer à Paris, «j’étais un peu déçu» https://t.co/f1Flvcgntn — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Svilar après Chevalier ? Evidemment, ses performances sont rapidement devenues l’un des sujets les plus commentés de la saison parisienne et les critiques n’ont pas manqué. Luis Enrique a semblé vouloir le soutenir jusqu’au bout, mais il a finalement lâché et s’appuie depuis désormais plusieurs matchs, sur Matveï Safonov. Si la situation continue comme ça Chevalier pourrait déjà penser à un départ du PSG, qui lorgnerait d’ailleurs un autre gardien du côté de la Serie A.