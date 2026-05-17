«C'est une question de valeur» : Didier Deschamps reçoit un coup de pression pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde, son nom a circulé du côté de la sélection italienne, en grande difficulté. Mais pour Jérôme Rothen, ce serait une trahison.

Jeudi soir, après avoir annoncé sa liste pour la Coupe du monde, Didier Deschamps a notamment été interrogé sur son avenir. Et pour cause, le sélectionneur de l'équipe de France quittera son poste après la Coupe du monde, et son nom circule du côté de l'Italie où la sélection traverse une période plus que compliquée. Et le champion du monde 1998 n'avait pas fermé la porte : « Je confirme, je ne m’interdis rien. Ca veut tout dire. […] Je ne m’interdis rien. Et ce n’est pas d’actualité. Le plus important, c’est la Coupe du monde. » Une situation que Jérôme Rothen vivrait comme une trahison.

Rothen refuse d'imaginer Deschamps en Italie « Ca me gênerait. C'est une question de valeur. Rien ne l'interdit, on a tous des contrats à durée déterminée, donc quand ton contrat prend fin, tu fais ce que tu veux, mais t'as le droit d'avoir des valeurs. Par exemple, quand tu t'identifies au PSG ou à l'OM, pour moi, il est hors de question derrière d'aller faire les beaux jours du club ennemi alors que tu l'as défoncé pendant plusieurs années », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.