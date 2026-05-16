Raymond Domenech «est un immense conn*rd» : Un joueur de l’équipe de France se lâche après le documentaire sur Netflix !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi, Netflix a dévoilé son documentaire exclusif autour de la grève de Knysna avec l’équipe de France 2010. Alors que de son côté, Raymond Domenech a fustigé cette réalisation, un membre du vestiaire de l’époque ayant souhaité rester anonyme n’a clairement pas mâché ses mots à l’encontre de l’ancien sélectionneur des Bleus. Explications.

Seize ans plus tard, les fantômes de Knysna ressurgissent. Alors que mercredi, Netflix a dévoilé son documentaire autour de la fameuse grève de l’équipe de France en plein mondial 2010, les avis ont été mitigés, notamment du côté des principaux acteurs. Au sein de ce dernier, on apprend notamment que l’ancien sélectionneur Raymond Domenech a laissé entendre que Franck Ribéry avait été la fameuse « taupe » du vestiaire recherchée à l’époque. « Mamma Mia Domenech, je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez ciao bello », a réagi l’ancienne star du Bayern Munich.

« La grande leçon de ce documentaire, c’est vraiment que Raymond Domenech est un immense connard » Si Nicolas Anelka n’a pas souhaité réagir publiquement à ce documentaire pour le moment, un ancien joueur de l’équipe de France en 2010 a fustigé Raymond Domenech dans les colonnes du Parisien. « La grande leçon de ce documentaire, c’est vraiment que Raymond Domenech est un immense connard. Dire que je le croyais plus humain. Il nous a niqués jusqu’au bout », indique ainsi cet ancien joueur, qui a logiquement souhaité rester anonyme. De son côté, Domenech a été extrêmement déçu par ce documentaire réalisé par le géant américain, et n’a pas hésité à le faire savoir.